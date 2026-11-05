Abaten a "El General", fundador del Cártel Nuevo Imperio, autor intelectual del homicidio de Milton Morales

Durante un enfrentamiento en el Estado de México, fuerzas federales y locales abatieron a Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “El Lic”, señalado como el principal fundador y jefe del grupo criminal Cártel Nuevo Imperio.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, agentes de la SSPC acudieron a cumplimentar una orden de captura en contra de “El General” por el delito de delincuencia organizada.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el objetivo y sujetos armados abrieron fuego contra los agentes, quienes al repeler la agresión abatieron a Edgar Aarón “N”.

El líder criminal encabezaba una organización que operaba en el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, desde donde se coordinaban secuestros, esquemas de extorsión a negocios, despojos de bienes raíces, lavado de dinero, extracción ilícita de hidrocarburos y trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Canadá.

El titular de la SSPC destacó que las carpetas de investigación ministeriales situaban a "El General" como el autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, mando clave de la inteligencia policial en la Ciudad de México atacado a balazos en Coacalco el 21 de julio de 2024.

“No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país. Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen”.

El historial delictivo de Edgar Aarón “N” cobró relieve internacional el 19 de noviembre de 2025, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones en su contra.

Las autoridades estadunidenses documentaron que el capo operaba redes de protección institucional en México para la célula del narcotraficante fugitivo y exatleta olímpico Ryan James Wedding, valiéndose de mandos policiales para ubicar y ejecutar a rivales de su organización.

García Harfuch detalló que las acciones operativas continúan en marcha mediante la coordinación del Gabinete de Seguridad, con la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad mexiquense y las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, con el propósito de desarticular los remanentes del Cártel Nuevo Imperio.