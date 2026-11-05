Marina asegura más de una tonelada de cocaína en aguas de Chiapas y Oaxaca:  García Harfuch

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, en dos acciones marítimas en costas de Chiapas y Oaxaca, se decomisaron más de una tonelada de presunta cocaína y se detuvo a una persona.

“En dos operaciones marítimas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, personal de la Armada de México de @SEMAR_mx aseguró más de una tonelada de cocaína y detuvo a una persona”, indicó el funcionario en su cuenta de X.

García Harfuch detalló que en la presente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 97 toneladas del alcaloide, en operaciones en aguas nacionales.

“Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein, la Marina ha asegurado más de 97 toneladas de cocaína en el mar, mediante operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre.

“Cada cargamento asegurado es un golpe directo a las finanzas del crimen organizado: menos recursos para comprar armas, corromper y generar violencia; menos droga en las calles para envenenar a nuestros jóvenes. Seguiremos combatiendo a estas organizaciones, sus estructuras y sus recursos para proteger a las familias mexicanas”, indicó el titular de la SSPC.

Sobre estos operativos, la Marina detalló que, frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, se detuvo a un presunto responsable y aseguraron 32 bultos, con un peso aproximado, incluyendo el embalaje, de mil 149 kilos de presunta cocaína.

Los operativos se derivaron de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval; en el primero de ellos se aseguraron 16 bultos, con aproximadamente 629 kilos de la droga.

En la segunda acción fueron 16 bultos, con aproximadamente 520 kilos del alcaloide, y se efectuó la detención de un presunto responsable, a quien se le leyeron sus derechos de ley y, con lo asegurado, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se detalló que estos aseguramientos representan una afectación económica calculada en 272 millones 898 mil 198 pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.