Caen 32 en Edomex, entre ellos, líderes de Los Gigan, ligados al CJNG: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que 38 operaciones simultáneas permitieron detener a presuntos líderes criminales, dos policías municipales de Nezahualcóyotl y asegurar aproximadamente 178 mil litros de gas LP.

Un total de 32 personas fueron detenidas durante 38 operaciones simultáneas en el Estado de México, como parte de una estrategia federal contra grupos relacionados con extorsión, homicidios, delitos contra la salud y comercialización ilegal de gas LP, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Entre los detenidos se encuentran tres personas identificadas como ‘Miky Juárez’, ‘El Gigan’ y ‘El Pollo’”, señaladas por las autoridades como presuntos líderes de grupos delictivos. Se les relaciona con “extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de gas LP, así como dos policías municipales de Nezahualcóyotl”

También fueron capturados dos policías municipales de Nezahualcóyotl, presuntamente relacionados con las investigaciones.

Al dar a conocer los resultados, García Harfuch destacó que los despliegues permitieron intervenir estructuras criminales y sus posibles redes de protección en distintos puntos de la entidad.

“La operación contra la organización ‘Los Gigan’, vinculada al CJNG, fue resultado de siete meses de investigación. En estas acciones se aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de gas LP”.

Las acciones se realizaron por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez.

Siete meses de investigación contra Los Gigan

Uno de los principales objetivos de los operativos fue la organización criminal conocida como “Los Gigan”, identificada por las autoridades como un grupo relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el secretario de Seguridad, la intervención contra esta estructura criminal fue resultado de siete meses de investigación, que permitieron identificar a presuntos integrantes y desplegar acciones simultáneas para desarticular sus actividades.

Durante las operaciones se aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos, además de aproximadamente 178 mil litros de gas LP, presuntamente relacionados con la comercialización ilícita de combustible.

El volumen de energético asegurado destaca entre los resultados de la intervención, debido a que las investigaciones también contemplaron actividades relacionadas con el mercado ilegal de gas LP.

Participan Defensa, Marina, FGR y Pemex en los operativos

En las 38 operaciones simultáneas participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

También colaboraron la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia mexiquense, Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales.

Al referirse a los resultados, García Harfuch sostuvo que el Gobierno federal mantendrá las acciones contra las organizaciones criminales, sus recursos económicos y las redes que presuntamente las protegen.

En ese contexto, el secretario lanzó una advertencia sobre la posible participación de funcionarios o estructuras que faciliten actividades ilícitas:

“Ningún cargo público ni fachada sindical debe utilizarse como protección para cometer delitos”.

La estrategia busca debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos criminales, así como identificar posibles vínculos entre sus integrantes y servidores públicos.