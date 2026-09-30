Aseguran 719 ejemplares de pepino... pero de mar en Baja California

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 719 ejemplares de pepino de mar (Isostichopus fuscus) que fueron localizados en dos vehículos abandonados sobre la carretera Mexicali-San Felipe, en Baja California.

El hallazgo ocurrió el pasado 24 de septiembre, cuando personal de la Profepa atendió una solicitud de apoyo de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en San Felipe. En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de Marina.

Los vehículos fueron encontrados en el kilómetro 157 de la carretera Mexicali-San Felipe. Al realizar la inspección, los elementos localizaron varias hieleras con bolsas de plástico que contenían los ejemplares.

En el primer vehículo había dos hieleras con 196 y 175 pepinos de mar, mientras que en el segundo fueron encontrados otros 181 y 167 ejemplares.

Por estos hechos, los ejemplares y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Cortesía

La suma: 719 pepinos de mar que, además, viajaban sin la documentación necesaria para acreditar su legal procedencia.Y aquí es donde el pepino se pone serio

Aunque el nombre pueda provocar alguna sonrisa, el asunto es serio. El Isostichopus fuscus está considerado una especie amenazada de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y también se encuentra incluido en el Apéndice III de CITES, por lo que su aprovechamiento y comercio están sujetos a regulaciones ambientales.

La Profepa señaló que el Código Penal Federal contempla penas de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa para quienes capturen, transporten, acopien o comercien ilícitamente con determinadas especies acuáticas.

Por estos hechos, los ejemplares y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, mientras que la Profepa presentó una denuncia penal por un posible delito contra la biodiversidad.

La dependencia indicó que continuará participando en operativos de inspección en carreteras para combatir el tráfico ilegal de especies, especialmente aquellas que se encuentran bajo algún régimen de protección.