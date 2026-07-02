A 8 meses del crimen de Carlos Manzo, su familia pide intervención de la FGR

A ocho meses del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, su hermano y actual subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Daniel Manzo Rodríguez, llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a atraer la carpeta de investigación, ante la falta de claridad sobre el móvil del crimen y la necesidad de capturar a personas clave que permanecen prófugas.

El funcionario estatal consideró que, si bien la Fiscalía General del Estado (FGE) logró avances iniciales, es momento de que el caso pase al ámbito federal a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), al tratarse de un ataque presuntamente perpetrado por células delictivas.

“A ocho meses todavía sigue faltando que se esclarezca el móvil, que creo que es lo más importante. Si ya es un tema de la delincuencia organizada, me parece que la FEMDO tiene que atraer ya esa carpeta, buscar a los responsables o autores intelectuales y deslindar cualquier línea de investigación”, apuntó el subsecretario.

Juan Daniel Manzo resaltó la importancia de ubicar y cumplimentar la orden de aprehensión contra el coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del edil, por quien la FGE ofrece actualmente una recompensa de 100 mil pesos. El hermano de la víctima reiteró que el mando militar es una pieza fundamental, ya que tenía conocimiento previo de las amenazas contra Carlos Manzo.

“La importancia del coronel Jiménez es porque ya sabía que había la intención de un atentado en contra de Carlos desde un mes antes. Me parece que es un tema relevante en el que se tiene que insistir y que, en la narrativa del ‘Movimiento del Sombrero’, parece ser que no existe”, denunció, al señalar que dicho grupo político ha evitado difundir la ficha de búsqueda del militar.

De cara al proceso electoral de 2027, el subsecretario lamentó que el asesinato de su hermano se haya convertido en un factor de narrativa política por parte de diversos actores, en lugar de una búsqueda genuina de justicia. Criticó que incluso personas cercanas al círculo de Carlos Manzo utilicen el caso para posicionar candidaturas mientras el municipio padece graves carencias en seguridad y servicios públicos.

“Me parece que ya se ha convertido en un tema electoral y no precisamente en la búsqueda de justicia. Esto lo digo yo como familia; solamente mi madre y un servidor compartimos esa insistencia de que se encuentre a esta persona (el coronel)”, afirmó.

Cuestionado sobre las aspiraciones políticas de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, Juan Daniel Manzo apuntó que, de ser así, por congruencia debería renunciar a la alcaldía.

Por su parte, descartó buscar alguna candidatura en el corto plazo, al asegurar que su prioridad es colaborar con las autoridades para que el homicidio de su hermano no quede impune, mientras continúa con sus responsabilidades en la administración estatal.