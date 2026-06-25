Nada me impide participar en la elección de 2027: Grecia Quiroz

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, afirmó que nada le impide participar en la elección para la gubernatura de su estado en 2027, pese a la reforma que prohíbe las candidaturas independientes, aprobada por el Congreso de la entidad.

La viuda del expresidente municipal Carlos Manzo, asesinado la noche del 1 de noviembre del año pasado, sostuvo este jueves una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Hugo Aguilar Ortiz, para presentar un recurso de amicus curiae ("amigos de la Corte").

“No, eso no nos impide participar para 2027 en lo absoluto, nosotros podemos participar; simplemente sí pone muchas limitantes para que otros candidatos puedan utilizar el mismo logotipo, lo que sucedió en Uruapan, que se ganó carro completo, que pudimos organizarnos con ciudadanos.

“Que ciudadanos podamos asistir a otros eventos de otros candidatos es lo que nos están restringiendo, porque evidentemente ellos saben que esta fórmula funcionó en Uruapan y tienen mucho miedo, bastante miedo, de que en Michoacán vuelva a funcionar”, afirmó Quiroz, a su salida de la SCJN.

La alcaldesa de Uruapan indicó que presentó el amicus curiae para sumarse a la acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano (MC) en contra de la reforma que impide las candidaturas independientes en Michoacán.

“Esta reforma afecta a las candidaturas independientes; afecta, sobre todo, de manera directa, al Movimiento Independiente del Sombrero, en donde muchos ciudadanos se sienten identificados con este movimiento y esta reforma los limita a que puedan sentirse arropados por este movimiento.

“A que puedan organizarse con este movimiento para, más adelante, en los tiempos que sean correctos en el tema electoral, tener un acercamiento con este movimiento. Esta reforma totalmente los limita, los restringe, restringe a los candidatos, no los deja realmente organizarse de manera conjunta, que no puedan llevar un logotipo idéntico, igual o parecido”, explicó Quiroz.

La integrante del Movimiento Independiente del Sombrero acudió a la Corte acompañada por simpatizantes de esta agrupación, entre ellos el diputado Carlos Bautista Tafolla y el aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Julián LeBarón.

Quiroz invitó a otros partidos a sumarse a la acción de inconstitucionalidad que presentó MC en contra de la reforma electoral en Michoacán.

“Hace unos días quien se suma a este tema es MC, a lo cual qué bueno fuera que otros partidos se pudieran sumar, no apoyar a Grecia Quiroz, no apoyar al Movimiento Independiente del Sombrero, sino apoyar a los ciudadanos que quieren ser candidatos independientes y que se sienten identificados con este movimiento”, comentó Quiroz.

Explicó que, en la reunión con el presidente de la SCJN, el ministro Aguilar Ortiz, este se comprometió a revisar la reforma aprobada por el Congreso michoacano y expresó su respaldo a las candidaturas independientes.

Quiroz comentó que no descarta que la reforma aprobada por los legisladores de Michoacán, con mayoría de Morena, tenga dedicatoria para ella y su movimiento.