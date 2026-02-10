45% de comisiones de Senado violan ley, no están integradas correctamente

La concreción de algunos acuerdos políticos para el gobierno interno del Senado, a partir de septiembre de 2024, viola la ley y el reglamento que le aplican, pues 45.5% de las comisiones no cumplen con los parámetros de integración, y 73 senadores, que representan 57% de los 128, casi triplican el número máximo de comisiones que pueden integrar, al grado que dos están en 13 comisiones.

Durante el periodo en que Adán Augusto López Hernández fue presidente de la Junta de Coordinación Política, donde se tejen los acuerdos políticos, el Senado incurrió en las violaciones de sus propias reglas.

Tanto la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos como el Reglamento del Senado ordenan que las comisiones ordinarias deben tener una Junta Directiva integrada por una presidencia y dos secretarías, lo que no se cumple en el 45.5% de los casos, porque de las 68 comisiones ordinarias, 12 tienen sólo un presidente y una secretaría, mientras que 19 cuentan con un número de tres hasta siete secretarías.

Solamente 37 comisiones cumplen con la regla.

Las comisiones que tienen hasta tres secretarías son Anticorrupción, Defensa Nacional, Estudios Legislativos Primera, Hacienda, Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y la que da seguimiento al T-MEC.

Hay otro grupo que tiene cuatro secretarías: Bienestar, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Municipal, Educación, Gobernación, Medio Ambiente, Puntos Constitucionales, Salud y Seguridad Pública.

Con hasta cinco secretarías están Justicia, Marina y Relaciones Exteriores.La Comisión de Energía tiene siete personas en esas posiciones.

De igual manera, 57% de los senadores está en violación del artículo 104, numeral primero, de la Ley Orgánica, que dice: “ningún senador pertenecerá a más de cinco comisiones ordinarias, salvo acuerdo de la Junta de Coordinación Política”.

Hay dos senadoras que están en 13 comisiones ordinarias: Karina Ruiz y Juanita Guerra. Emmanuel Reyes está en 12 y Guadalupe Guadiana, en 11.

Con 10 comisiones están Judith Díaz, Pavel Jarero, José Murat, Luis Fernando Salazar y Ana Karen Hernández.

De la bancada de Morena, que tiene 67 integrantes, sólo José Antonio Álvarez Lima, Imelda Castro, Verónica Díaz, José Ramón Gómez Leal, Anahí González, Susana Harp, José Sabino, Martina Kantún, Cynthia López, Adán López, Víctor Mercado, Martha Lucía Micher, Ignacio Mier, Antonino Morales, Raúl Morón, Cuauhtémoc Ochoa, Armando Ayala y Guadalupe Chavira están dentro del parámetro legal de ser parte de un máximo de cinco comisiones.

De los 20 panistas, la mitad está dentro de la norma de hasta cinco comisiones ordinarias y la otra mitad está en seis y hasta ocho comisiones, como es el caso de Mayuli Latifa Martínez.

El PRI es la bancada cuyos integrantes más se apegan a la regla de un máximo de cinco comisiones ordinarias. De los seis integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano, el 83% está fuera de la ley. Y de los petistas, el 50% se apega a la ley.

cva*