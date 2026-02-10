Extranjero intenta robarse a niña en la zona del Malecón de Veracruz

Un hombre extranjero trató de llevarse a una menor de siete años en la zona del Malecón de Veracruz, la noche del pasado domingo.

Se suscitó un percance alrededor de las 8:30 de la noche; una persona de nacionalidad extranjera trató de sustraer a mi hija menor de siete años”, dijo Daniel López Morales, padre de la menor.

La familia de la pequeña trabaja en la zona del Malecón del puerto de Veracruz, en donde ella juega, siempre, muy cerca de ellos, sin embargo, este domingo 8 de febrero, un extranjero se le acercó y la tomó del brazo. Su hermano notó que algo extraño pasaba.

Me percaté que estaba ella jugando donde siempre juega y veo al hombre este que la está tratando de convencer como de algo, le estaba diciendo algo y me acerco y le digo: ‘Monse, ¿qué pasa?’, y me dice: ‘El viejo éste me quiere llevar’”, afirmó Kevin Daniel López, hermano de la niña.

Su hermano aseguró que ellos siempre están ahí trabajando y mantienen vigilada a la pequeña.

EXIGEN DAR CON EL PARADERO DE 4 JÓVENES

Familiares de Oscar, Gregorio, Omar y Javier, originarios de Ixtlahuaca y desaparecidos en Mazatlán, marcharon ayer al Palacio de Gobierno del Estado de México para exigir a las autoridades que redoblen sus esfuerzos en la búsqueda para dar con su paradero cuanto antes.

Con lonas que con fotografías de los jóvenes y la leyenda: “Mazatlán regrésanos a nuestros hijos, Somos del Estado de México”, piden sus familiares regresen con vida a sus hogares.

De acuerdo con informes, los hombres habrían rentado un vehículo todoterreno durante sus vacaciones en Mazatlán, el pasado 3 de febrero; no obstante, ya no regresaron con su familia.

REALIZAN CATEO EN PENAL PACHO VIEJO

Al menos 150 elementos federales y estatales ingresaron ayer al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, para realizar una requisa sorpresa, en un despliegue que incluyó Marina, Ejército, GN y binomios caninos.

La intervención abarcó celdas, áreas comunes y zonas de visita, con el objetivo de retirar objetos prohibidos y revisar condiciones de seguridad. Este operativo también contó con la presencia de FGR.

Pese a la magnitud del operativo, las autoridades no han informado resultados.

-Lourdes López

cva*