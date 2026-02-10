Empresa de Gran Bretaña invierte en parque eólico en Oaxaca

La empresa británica Atlantica Sustainable Infrastructure invertirá en un nuevo parque eólico en Juchitán de Zaragoza y Santa María Xadani, en Oaxaca, que tendrá los aerogeneradores más grandes en la región del istmo de Tehuantepec.

A través de sus redes sociales, el colectivo Geografía Colaborativa en Defensa de los Bienes Comunes (GeoComunes) dio a conocer que la compañía del Reino Unido presentó en enero pasado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 20OA2026E0003, para evaluar la factibilidad de la ejecución del Parque Eólico IGU.

Este nuevo parque eólico eventualmente habrá de instalarse en una zona de las tierras donde se había planeado el parque eólico Bii Sti Uguu, que finalmente fue cancelado.

La organización civil reveló que el proyecto contempla la construcción de 17 aerogeneradores de 119 metros de altura, con un área barrida por las palas de 162 metros, con capacidad de 6.5 megavatios (MW) cada uno, para un total de 100 MW de capacidad prevista en todo el parque eólico.

Por sus dimensiones, estos aerogeneradores serán los más grandes en el Istmo, porque los parques en operación tienen aerogeneradores más pequeños con alturas promedio entre 60 y 80 metros y con capacidad individual de entre 1.5 y 3 MW.

El Parque Eólico Igu está proyectado desarrollarse en un predio de 645 hectáreas (ha) de vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia (304 ha), vegetación secundaria arbórea de selva baja caducifolia (204 ha), pastizal cultivado 128 (ha) y selva baja espinosa caducifolia (12 ha).

Mientras que las obras permanentes, entre aerogeneradores, camino, subestación, línea de transmisión de 21 kilómetros hasta la subestación Juchitán 2 de la Comisión Federal de Electricidad (FCE), ocuparían 65 hectáreas de manera permanente.

Actualmente en la zona del Istmo de Tehuantepec existen 29 parques eólicos y más de 3 mil 132 aerogeneradores, que aprovechan el viento, al transformarlo en energía.

