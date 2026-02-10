Avanzan los malecones del litoral sonorense; Huatabampito y Empalme rebasan 70% de obra

Con una visión enfocada en el impulso al turismo y el fortalecimiento de la identidad de las comunidades costeras, el gobernador Alfonso Durazo informó ayer que las obras estratégicas en el litoral sonorense presentan un avance significativo.

Actualmente, aseguró, los proyectos de los malecones en Huatabampito y Empalme registran un progreso físico superior a 70%, consolidándose como motores de desarrollo económico regional.

En el caso de Huatabampito, que en su primera etapa requirió una inversión de 100 millones de pesos, la segunda fase alcanza ya 75%.

Las labores se han centrado en la construcción de módulos sanitarios, carriles de desaceleración y la colocación de adoquín para mejorar la experiencia de residentes y turistas. De acuerdo con las autoridades, quedan pendientes detalles de acabado como la colocación de azulejos, pintura, construcción de bancas de concreto y la integración de vegetación con arbustos.

Por otro lado, en la playa El Cochórit, en Empalme, la construcción del malecón y su vialidad reporta un 71% de avance con una inversión de 190 millones de pesos.

Esta obra es considerada clave para la movilidad y el esparcimiento, habiéndose ejecutado ya el colado de banquetas, ciclovías, explanadas y el suministro de palmeras. Las próximas etapas contemplan la instalación de luminarias, señalización y la terminación de módulos de servicios.

