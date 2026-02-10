México es hoy 68% más violento que hace una década, pese a la baja reciente en homicidios

Pese a la reducción del 8.6% en la violencia homicida durante el último año, México es hoy 68.2% más violento que hace una década.

El estudio Violencia en México, 2015–2025: análisis de los datos y propuestas para la paz, presentado por México Evalúa, revela una crisis de inseguridad estructural, violencia extrema persistente en diversas localidades

El análisis de las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) muestra contrastes.

Si bien el homicidio doloso bajó 22.2% entre 2024 y 2025, el acumulado frente a 2015 refleja un incremento del 30.7%, además de que 19 entidades del país mantienen tasas superiores a los 11 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El estudio revela un comportamiento “anómalo” de ciertas categorías delictivas que sugieren una posible reclasificación de muertes violentas para reducir las cifras de homicidio.

La categoría de “otros delitos contra la vida” se disparó 368.3% en la última década, mientras que las desapariciones y personas no localizadas se triplicaron (212.9%), alcanzando un pico histórico de casi 13 mil registros en 2024.

Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, destacó que estas cifras obligan a dejar de ver los promedios nacionales, los cuales “no visibilizan los riesgos reales” en los municipios más afectados. “Afinar la forma de medir la violencia es clave para diseñar políticas más efectivas”, puntualizó.

El feminicidio es otro rubro que no cede. Aunque se reportó una baja anual de 15.5% en 2025 respecto al año previo, la cifra de 721 víctimas registradas representa un aumento de 68.5% en comparación con 2015.

El reporte enfatiza que esta violencia no es uniforme y responde a dinámicas criminales locales que requieren intervenciones diferenciadas, no estrategias genéricas.

Ante este diagnóstico, Mariana Campos, directora de México Evalúa, instó a una colaboración estrecha entre el gobierno, la academia y la sociedad civil para transitar hacia esquemas de medición más transparentes.

Entre las recomendaciones clave del estudio destacan crear mesas permanentes para mejorar el monitoreo de la violencia.

También, diseñar intervenciones con métricas específicas para cada territorio y tipo de delito, y fortalecer las policías municipales e integrar inteligencia criminal contra el crimen organizado.

