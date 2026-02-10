Avanza la erosión y pone en riesgo las costas de Tabasco

La erosión costera avanza de manera alarmante en el litoral tabasqueño, poniendo en riesgo de desaparición a seis localidades de Cárdenas, Centla y Paraíso.

El fenómeno ha provocado retrocesos de hasta 90 metros en algunos puntos de la línea de costa, mientras que en otros la pérdida alcanza los 60 metros, según datos técnicos compartidos por autoridades ambientales.

Salvador Heredia Domínguez, titular de la Semarnat en Tabasco, advirtió que el problema rebasa el caso de la colonia El Bosque en Centla, donde en 2025 familias perdieron sus viviendas, iglesia y escuela, obligando a una reubicación masiva, y se extiende a comunidades como Coronel Andrés Sánchez Magallanes en Cárdenas, El Pénjamo en Paraíso, Barra de Tupilco y otras zonas vulnerables.

Enfrentamos una dinámica contrastante: en algunos sitios el mar avanza agresivamente, en otros las aguas se retiran de manera temporal. Debemos priorizar nuestras intervenciones donde el riesgo es mayor”, explicó.

Las localidades identificadas como prioridad inmediata son Sánchez Magallanes, El Pénjamo y El Bosque, donde el embate marino amenaza directamente viviendas y los medios de subsistencia de cientos de familias pesqueras.

Para atender esta emergencia, los gobiernos federal y estatal instalaron una mesa técnica multidisciplinaria, para recopilar estudios existentes, generar diagnósticos y proponer soluciones integrales. Los lugareños piensan que “esto es más de lo mismo, toda vez que lo que se requieren son soluciones reales e inmediatas como la reubicación, en algunos casos” expresó un lugareño de Pénjamo.

