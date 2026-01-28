El 2025 sumó casi 5 mil crímenes atroces: organización Causa en Común

Durante 2025 se cometieron, por lo menos, 4 mil 738 crímenes con extrema violencia, que pueden ser clasificados como atrocidades, de acuerdo con el informe Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos, elaborado por la organización Causa en Común.

A partir de esta cifra, el documento establece que, durante el año pasado, en promedio, fueron cometidas 13 atrocidades al día, con 18 víctimas cada 24 horas.

Se explicó que, para efectos de estudio, el concepto de “atrocidad” se define como un acto cometido con el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo.

También para causar la muerte de un alto número de personas, de personas especialmente vulnerables o de interés político y/o para provocar terror, son hechos que, por su brutalidad y naturaleza extrema, deben ser visibilizados y documentados.

El informe elaborado por Causa en Común, correspondiente al año pasado, establece que se cometieron, al menos, mil 255 casos de asesinatos con tortura y 456 mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres.

ASEGURAN TRES UNIDADES, HUYEN GATILLEROS

Tras una intensa persecución, el Ejército aseguró tres vehículos en los que se transportaba un grupo armado. El operativo tuvo lugar en la carretera que conecta Ciudad Victoria con Monterrey, en Tamaulipas, culminando dentro del ejido El Sauz, municipio de Hidalgo.

Militares destacados en un retén cercano al poblado de Oyama observaron el paso sospechoso de tres camionetas, desatando un operativo de seguimiento que se extendió por varios kilómetros.

Los vehículos, en su intento de huida, se desviaron, donde finalmente fueron abandonados por sus ocupantes.

-Alfredo Peña

PROCESADA POR VIOLENCIA VICARIA

Por el delito de violencia familiar en su vertiente violencia vicaria, física y psicológica, una mujer identificada como Stella “N”, fue vinculada a proceso por un juez de Control.

La audiencia se llevó a cabo el lunes con una duración aproximada de seis horas. Se trata del primer caso en la entidad donde una mujer es vinculada por este delito, sentando un precedente en la entidad para los hombres víctimas de violencia.

Stella “N” impidió en diferentes momentos que Johny Emanuel Robles viera a sus hijos y además de debilitar el vínculo entre padre e hijos.

-Alma Gudiño

*cva