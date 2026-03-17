Detienen a mujer en posesión de 201 dosis de cristal y cocaína, en Monterrey

Una mujer fue detenida en posesión de más de 200 envoltorios de cocaína y cristal luego de llamar la atención de los uniformados por insultar a transeúntes en calles de Monterrey.

La policía municipal detuvo a Nancy C, de 34 años, originaria del estado de México. La captura se realizó en el cruce de Aramberri y Jiménez, justo en el área del Mesón Estrella, la noche del lunes.

Los elementos policiacos realizaban labores de vigilancia cuando observaron que la mujer insultaba a los transeúntes y al ver la presencia de las autoridades tomó una actitud sospechosa por lo que se aproximaron. Al acercarse los uniformados vieron que arrojó a la banqueta una mochila color rosa.

También traía entre sus pertenencias 3 mil 830 pesos en efectivo. Cortesía

Tras una revisión encontraron 201 envoltorios de distintos tipos de droga, 114 de una sustancia sólida parecida a la cocaína y 87 dosis de un sustancia similar al cristal. También traía entre sus pertenencias 3 mil 830 pesos en efectivo, una báscula gramera, una bolsa de mujer y un teléfono celular.

Las autoridades investigan las actividades ilícitas a las que se dedicaba la presunta en esa zona del centro de la ciudad", precisó la autoridad municipal.

La sospechosa fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

fdm