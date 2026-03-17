Detienen a mujer en posesión de 201 dosis de cristal y cocaína, en Monterrey
La policía municipal detuvo a Nancy C, de 34 años, originaria del estado de México. La captura se realizó la noche del lunes.
Una mujer fue detenida en posesión de más de 200 envoltorios de cocaína y cristal luego de llamar la atención de los uniformados por insultar a transeúntes en calles de Monterrey.
La policía municipal detuvo a Nancy C, de 34 años, originaria del estado de México. La captura se realizó en el cruce de Aramberri y Jiménez, justo en el área del Mesón Estrella, la noche del lunes.
Los elementos policiacos realizaban labores de vigilancia cuando observaron que la mujer insultaba a los transeúntes y al ver la presencia de las autoridades tomó una actitud sospechosa por lo que se aproximaron. Al acercarse los uniformados vieron que arrojó a la banqueta una mochila color rosa.
Tras una revisión encontraron 201 envoltorios de distintos tipos de droga, 114 de una sustancia sólida parecida a la cocaína y 87 dosis de un sustancia similar al cristal. También traía entre sus pertenencias 3 mil 830 pesos en efectivo, una báscula gramera, una bolsa de mujer y un teléfono celular.
Las autoridades investigan las actividades ilícitas a las que se dedicaba la presunta en esa zona del centro de la ciudad", precisó la autoridad municipal.
La sospechosa fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.
fdm