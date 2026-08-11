15 mil aspirantes de la UNAM continúan sin registro para el examen de control presencial

Cerca de 15 mil de los 58 mil 783 aspirantes convocados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al examen de control presencial todavía no aparecían registrados al último corte disponible, correspondiente al domingo.

Se trata de 14 mil 814 aspirantes que, hasta ese momento, no habían completado el trámite para presentar la evaluación con la que la Universidad busca revisar nuevamente el ingreso a licenciatura tras las irregularidades detectadas en el concurso de selección.

El dato se mantiene como el último corte disponible luego de que este diario solicitara nuevamente a la UNAM una actualización sobre el número de aspirantes registrados. La Universidad informó que se encontraba trabajando en el proceso y no proporcionó un nuevo corte.

El examen comenzará este miércoles 12 de agosto en León y continuará en Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México hasta el 19 de agosto, de acuerdo con la sede asignada a cada aspirante.

El registro, sin embargo, todavía no permite saber cuántos de esos jóvenes finalmente quedarán fuera de la evaluación. Los plazos están vinculados con las fechas de aplicación de cada sede, por lo que el hecho de que un aspirante no apareciera registrado en el corte del domingo no significa necesariamente que haya decidido no presentarse.

Tampoco se conoce todavía cuántos de quienes ya completaron el trámite acudirán efectivamente a la prueba. El registro y la asistencia son dos momentos distintos del proceso.

La UNAM llega a esta nueva revisión después de un primer intento de verificación presencial realizado en junio. Entonces, la Universidad citó a un grupo de aspirantes en instalaciones universitarias para revisar casos con inconsistencias, pero el ejercicio tuvo que ser reprogramado después de que un grupo de personas impidiera su realización.

En aquella ocasión, sólo alrededor de la mitad de los convocados acudió a la revisión. Entre quienes realizaron la prueba también se registraron casos en los que los resultados fueron inferiores a los obtenidos previamente.

Ahora, el universo es mucho mayor: 58 mil 783 aspirantes fueron convocados al examen de control presencial y, al último corte conocido, 14 mil 814 todavía no habían completado el registro.

La cifra podría cambiar conforme avance el calendario de aplicaciones. Por ahora, esos casi 15 mil son los que todavía no aparecen en el registro de la evaluación que definirá la continuidad de su proceso de ingreso.