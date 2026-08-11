Menos de 100 aspirantes han solicitado cambio de sede para el examen presencial de la UNAM

En medio de testimonios de aspirantes sobre los costos y dificultades que implica trasladarse a la sede que les fue asignada, menos de 100 han solicitado formalmente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un cambio de sede para presentar el examen de control presencial, de acuerdo con información proporcionada por la propia institución.

La convocatoria establece que la sede asignada no puede modificarse. Aun así, la Universidad ha recibido solicitudes de jóvenes que buscan presentar el examen en otro lugar.

Algunos aspirantes han compartido que deben realizar viajes de cientos de kilómetros para presentar una evaluación que no estaba contemplada originalmente como parte de su proceso de ingreso. A los costos de transporte se suman, dependiendo del caso, hospedaje, alimentación y los gastos derivados de ausentarse de actividades escolares o laborales.

La UNAM ha señalado que la distribución de aspirantes en sedes regionales tiene como objetivo facilitar la participación de quienes viven fuera de la capital y evitar, en la medida de lo posible, que todos tengan que trasladarse a la Ciudad de México.

Sin embargo, la Universidad mantiene la sede asignada a cada aspirante y estableció que no se permiten cambios.Cientos de correos, sin desglose

Además de las solicitudes formales de cambio de sede, la UNAM ha recibido cientos de correos de aspirantes con dudas, solicitudes de aclaración y reportes relacionados con el proceso.

La institución no ha precisado cuántos de esos mensajes corresponden específicamente a problemas para obtener una cita u otras incidencias.

Por ello, las menos de 100 solicitudes de cambio de sede y los cientos de correos no representan necesariamente el mismo universo de casos.

Un aspirante puede haber enviado un correo para pedir información o reportar un problema sin solicitar formalmente un cambio de sede. Del mismo modo, una solicitud de modificación de sede constituye un trámite distinto de una consulta o una queja.

El número de solicitudes reportado por la Universidad, por tanto, permite conocer cuántos jóvenes han pedido formalmente modificar el lugar de aplicación, pero no dimensiona por sí solo todas las dudas o dificultades que los aspirantes han comunicado durante el proceso.