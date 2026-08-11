Partidos sin registro nacional dominan congresos locales: así se reparten sus 42 escaños

Derrotados en las urnas federales, al grado de perder su registro nacional, PRD, Nueva Alianza, Encuentro Social, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas son hasta ahora los únicos partidos políticos que tienen presencia en más de un congreso estatal, donde sólo siete de 31 partidos locales tienen 42 de los mil 127 escaños.

Todavía con los espacios que logró en la última votación que tuvo como partido con registro nacional, el PRD tiene 29 escaños estatales, pero sólo 12 de ellos son de mayoría relativa y 17 son plurinominales; es decir, que los logró por el nivel de votación que tuvo, aunque no le alcanzó para ganar.

Las 12 diputaciones de mayoría que tiene el PRD son dos en Aguascalientes, una en la Ciudad de México, dos en Coahuila, una en Guanajuato, dos en Guerrero, una en Michoacán, una en Nuevo León y dos en Zacatecas. El perredismo gobernó en Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Zacatecas y actualmente sólo ganó en ellas seis distritos.

La representación que alcanzan. Excélsior

Y las 17 diputaciones plurinominales que tiene están distribuidas una en la Ciudad de México, dos en el Estado de México, cuatro en Guerrero, una en Hidalgo, dos en Michoacán, una en Sonora, cuatro en Tabasco, una en Tlaxcala y otra en Zacatecas.

Así, la mayor presencia legislativa del PRD, ya como partico político que sólo puede competir a nivel estatal, está en Guerrero, con seis escaños; le sigue Tabasco, con cuatro escaño y tres escaños en Michoacán y en Zacatecas.

Después del PRD el partido político estatal que tiene mayor presencia en los congresos estatales es Nueva Alianza, que fue fundado por la exdirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, cuando todavía era parte del PRI y que se formó mayoritariamente por los maestros de enseñanza básica, pero que perdió su registro nacional en la elección presidencial del 2018; es decir, hace ocho años.

La exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo Morales. Especial

Nueva Alianza tiene 19 diputados en 10 congresos estatales: dos en Baja California Sur; uno en Colima; cuatro en Hidalgo; uno en Morelos, uno más en Nayarit; dos en Puebla; uno en San Luis Potosí; tres en Sonora; dos en Tlaxcala y dos en Zacatecas.

Del total de 19 diputaciones, ocho son de mayoría y 11 son plurinominales.

Lejos de estos dos partidos punteros a nivel estatal están el Partido Encuentro Social (PES), con cuatro diputaciones estatales; tres de ellas de mayoría y una plurinominal. Están en Baja California y Sonora.

El PES consiguió nuevamente el registro como partido nacional, ahora con el nombre de Construyendo Sociedades de Paz, pero que sus siglas quedaron oficialmente como PAZ, por lo que la votación en el 2027 aumentará para la integración de congresos estatales y el Congreso de la Unión.

Fuerza por México es un partido formado por el diputado federal Pedro Haces; llegó a tener presencia en una decena de congresos estatales, pero ahora sólo tiene un diputado en Baja California, dos en Puebla y uno en Tlaxcala, por lo cual suma cuatro; de ellos, tres son de mayoría relativa y uno plurinominal.

Pedro Haces formó Fuerza por México. Excélsior

Y el quinto partido político que nació con un registro nacional y lo perdió por la disminución de votaciones en su favor es el de Redes Sociales Progresistas, también relacionado con la maestra Elba Esther Gordillo, pero comandado por uno se sus yernos y uno de sus nietos. Sólo tiene dos diputados de mayoría en dos congresos estatales; uno en Chiapas y otro en Tlaxcala.

De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), que puede consultarse en su sitio web, existen 36 partidos políticos estatales en 27 entidades federativas, pero sin contar a los cinco que alguna vez tuvieron un registro nacional, son 31 los institutos políticos con registro estatal que tienen presencia en 18 entidades federativas.

Sin embargo, en la revisión hecha a la composición de los 32 congresos estatales, se comprueba de que únicamente son siete los partidos estatales con 13 escaños en siete congresos estatales.

Unidad Democrática tiene un escaño plurinominal en Coahuila; Futuro tiene dos pluris y Hagamos tiene tres pluris en el Congreso de Jalisco; Movimiento Levántate por Nayarit tiene un plurinominal; el Partido de la Transformación Oaxaqueña tiene tres de mayoría de mayoría en Oaxaca; el Partido Sinaloense tiene dos plurinominales en la entidad y el Partido Alianza Ciudadana tiene un plurinominal en Tlaxcala.