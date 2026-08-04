Cofepris, SSPC y Ciudad de México suspenden más de 31 mil anuncios irregulares en medios digitales

Como parte de las acciones prioritarias para mitigar riesgos sanitarios en el entorno digital, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ejecutó la suspensión de 31 mil 155 anuncios irregulares en redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

A través del programa Vigilancia en Medios Digitales (VIGIMED), la autoridad sanitaria ha monitoreado 36 mil 973 publicaciones en lo que va del año, detectando un concentrado crítico de infracciones en medicamentos, con 16 mil 819 casos, y suplementos alimenticios, con 7 mil 90 registros.

El monitoreo abarcó áreas sensibles como servicios de salud, con 3 mil 428 reportes; servicios de embellecimiento, con 2 mil 622; productos engaño, con 2 mil 376; y dispositivos médicos, con 2 mil 272 insumos detectados fuera de la norma.

La alerta institucional se ha centrado en fármacos de alta demanda como los agonistas del receptor GLP-1 y tratamientos metabólicos, entre los que destacan Wegovy, con 159 ofertas ilícitas; Tirzepatida, con 86; Forxiga, con 63; Ozempic y Metformina, con 60 cada uno.

En el ámbito médico-estético figuran Botox, con 115 publicaciones irregulares; Lantus, con 83; Testosterona, con 81; y Mytocel, con 68 expedientes.

La mayor parte de los retiros se concretó en redes sociales: Meta registró 24 mil 275 bajas en Facebook y 5 mil 117 en Instagram, mientras que TikTok sumó 2 mil 500 suspensiones y Mercado Libre 1,263 contenidos dados de baja.

"Cofepris supervisa la publicidad en medios electrónicos y, cuando detecta incumplimientos a la normativa sanitaria, comparte la información con la SSPC y con SSC para que lleven a cabo las acciones conducentes", detalló el organismo sobre la estrategia, la cual se complementa con la emisión de alertas del Sistema de Alertamiento Sanitario para blindar la salud pública.