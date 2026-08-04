Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano llega a México; alistan probable visita papal

Procedente de Guatemala, este martes por la noche llegó a México el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para realizar una visita de trabajo de dos días, durante la cual se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles en Palacio Nacional.

El cardenal fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el canciller Roberto Velasco, quien estuvo acompañado por el nuncio apostólico, Joseph Spiteri.

Tras la recepción en la Base Aérea Militar No. 19 y el traslado a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el canciller ofrecerá una cena de bienvenida en honor del cardenal Parolin.

El jefe de la diplomacia vaticana fue recibido en la Base Aérea Militar No. 19 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por el canciller Roberto Velasco. Fotos: @SRE_mx

La visita del secretario de Estado tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y México, en vísperas del 35 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Su agenda contempla, además del encuentro con la presidenta Sheinbaum y el canciller Velasco, una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; otra con integrantes del Diálogo Nacional por la Paz, y un encuentro con la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Durante las reuniones también se abordará la posibilidad de concretar, en el mediano plazo, la primera visita pastoral del papa León XIV a México, como parte de una gira por países de América Latina.

El cardenal Parolin estuvo previamente en Guatemala, donde fue recibido por el presidente Bernardo Arévalo. Además, visitó un hogar para personas adultas mayores y encabezó un encuentro con representantes de pueblos originarios.