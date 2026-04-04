A un mes de derrame de hidrocarburo, marcharán colectivos; piden justicia ambiental

A un mes del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, organizaciones civiles, colectivos ambientales y comunidades costeras de Veracruz anunciaron una serie de movilizaciones para este domingo 5 de abril, con el fin de exigir atención integral, transparencia y acciones efectivas frente al desastre ecológico que continúa afectando playas, lagunas, manglares y zonas de pesca.

Las protestas se realizarán de manera simultánea en Pajapan, Coatzacoalcos y el Puerto de Veracruz, articuladas bajo el lema “Vida sí, petróleo no”, una consigna que sintetiza el rechazo a que el Golfo de México siga siendo tratado como “zona de sacrificio” por intereses económicos.

Buscan exigir atención integral, transparencia y acciones efectivas ante lo que consideran un desastre ecológico minimizado por las autoridades.

En Pajapan, uno de los municipios más afectados desde los primeros días del derrame, habitantes y colectivos locales realizarán una marcha que partirá desde el domo central y recorrerá comunidades como Batajapan, Tecolapan y San Juan Volador antes de llegar a Playa Linda.

En Coatzacoalcos, agrupaciones como Altepee, Corredor Arrecifal del Golfo y el Centro de Derechos Humanos Bety Cariño convocaron a una movilización que iniciará en el asta bandera.

En el puerto de Veracruz, la jornada incluirá intervenciones artísticas, micrófono abierto y actividades culturales orientadas a sensibilizar sobre el deterioro de manglares y humedales.

Pese a los refuerzos, continúa saliendo mucho chapopote.

Pescadores quieren censo de afectados por derrame de hidrocarburo

Pescadores del sur de Veracruz solicitaron públicamente que se haga un censo de quienes resultaron afectados por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México al señalar que el gobierno federal no ha realizado el censo prometido y que la cantidad de beneficiarios que aparentemente pretenden contemplar es mínima frente a la magnitud del daño.

El anuncio contempla 3 mil 679 apoyos de 15 mil pesos, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para atender a los afectados por el derrame.

Sin embargo, el presidente de la cooperativa Liberación de la Barra de Sontecomapan, en Catemaco, Amado Quiroz, afirmó que la cifra “no corresponde a la realidad”.

*mcam