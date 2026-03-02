Defensas aéreas de Kuwait derriban por error tres aviones militares de EU

La tensión militar en el Golfo Pérsico alcanzó un nuevo punto crítico después de que las defensas antiaéreas de Kuwait abatieran por error tres aviones de combate estadounidenses durante la noche del domingo, en el contexto de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El incidente fue confirmado por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que detalló que los tres F-15E Strike Eagle fueron derribados por fuego amigo kuwaití. Las tripulaciones lograron eyectarse y se encuentran a salvo.

“Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, indicó CENTCOM en un comunicado oficial.

Embajada de EU bajo amenaza de misiles y drones

Horas después del incidente aéreo, un periodista de la Agence France-Presse reportó una densa columna de humo negro elevándose sobre la embajada estadounidense en Kuwait.

La legación diplomática no confirmó impactos directos en su edificio, pero emitió un aviso urgente solicitando “no acudir” a la sede por amenaza persistente de ataques con misiles y drones. Asimismo, informó que el personal permanece confinado en el lugar como medida preventiva.

Testigos locales también observaron humo sobre una central eléctrica en el norte del país, lo que incrementó la preocupación sobre posibles daños a infraestructura crítica.

Defensas antiaéreas de Kuwait abatieran por error tres aviones de combate estadounidenses. Reuters

Impacto en instalaciones estratégicas y sector energético

La estatal Kuwait National Petroleum Company confirmó la caída de escombros en la refinería de Mina Al Ahmadi, una de las más importantes del país, donde dos trabajadores resultaron heridos.

La afectación a infraestructuras energéticas reviste particular relevancia estratégica, dado que Kuwait es un actor clave en la producción y exportación de hidrocarburos en la región.

Dana Abas, ingeniera residente en Ciudad de Kuwait, declaró a AFP que la situación ha generado alarma entre la población civil, lo que ha derivado en compras anticipadas de productos de primera necesidad ante el temor de una escalada prolongada.

Escalada regional tras ofensiva contra Irán

Desde el inicio del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán ha respondido con salvas de misiles y drones dirigidos a países del Golfo, varios de ellos aliados de Washington.

En los últimos días han fallecido cinco personas en la región —una en Kuwait, tres en Emiratos Árabes Unidos y una en Baréin— todas de nacionalidad extranjera.

La mañana del lunes se reportaron nuevas explosiones en Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama.

Los ataques iraníes han tenido como objetivo bases militares, pero también infraestructuras civiles, incluidos edificios residenciales, hoteles, aeropuertos y puertos marítimos, alterando la percepción histórica del Golfo como zona de estabilidad relativa en Oriente Medio.

El derribo accidental de aeronaves estadounidenses por un país aliado introduce un elemento adicional de complejidad operativa y diplomática en una coyuntura ya marcada por la volatilidad. Analistas de seguridad advierten que el incremento de sistemas antiaéreos activos en múltiples jurisdicciones eleva el riesgo de incidentes por identificación errónea en escenarios de alta saturación de misiles y drones.

La evolución del conflicto dependerá ahora de la capacidad de contención diplomática entre los actores involucrados, en un entorno donde convergen intereses energéticos, alianzas militares y rivalidades estratégicas de largo alcance.

