Reconstruir Ucrania costará casi 60 mil mdd; 48 meses bajo fuego

La reconstrucción de Ucrania tras la guerra con Rusia, que entra hoy en su quinto año, costará casi 600 mil millones de dólares durante la próxima década, según un informe conjunto del Banco Mundial, la Unión Europea y Naciones Unidas.

El costo de la reconstrucción se estima ahora en 587 mil 700 millones de dólares a diez años, “casi tres veces el producto interno bruto (PIB) anual de Ucrania”, señala el reporte.

Los daños directos ascienden a unos 200 mil millones de dólares. Los sectores más afectados son la vivienda, el transporte y la energía.

Aproximadamente 14% del parque inmobiliario ha resultado dañado o destruido, lo que afecta a más de tres millones de hogares, según el informe, que cubre los 46 meses entre el inicio de la invasión en febrero de 2022 y diciembre de 2025.

Los daños se concentran en las regiones cercanas al frente y en las grandes zonas urbanas ucranianas, precisa el documento.

Para la capital Kiev, con 3 millones de habitantes, la reconstrucción se estima en más de 15 mil millones de dólares, ya que la ciudad es frecuentemente alcanzada por ataques rusos con drones y misiles.

Los repetidos ataques contra las infraestructuras energéticas agravaron la situación, dejando a millones de ucranianos sin calefacción durante el invierno, con temperaturas por debajo de los -20º C.

A pesar de que las hostilidades continúan, desde 2022 se han cubierto alrededor de 20 mil millones de dólares en reparaciones de emergencia y programas de recuperación temprana, especialmente en los sectores de la energía, la vivienda y el transporte.

La agencia de Naciones Unidas especializada en reconstrucción tras guerras, conflictos y desastres (UNOPS) indicó que el año pasado proporcionó más de 45 mdd en equipos de calefacción, al tiempo que contribuyó a reparar escuelas, rehabilitar viviendas y abastecer los servicios de salud.

Los aliados occidentales de Ucrania han desbloqueado más de 400 mil millones de dólares en ayuda financiera, militar y humanitaria desde el inicio de la invasión, según el instituto alemán Kiel.

Sin embargo, la reconstrucción de Ucrania debe organizarse durante la propia guerra, con infraestructuras que a veces se reparan para volver a ser destruidas.

“Queda mucho por hacer para ayudar a los ucranianos a superar la destrucción masiva y los traumas, y a reconstruir sus vidas y sus comunidades destrozadas”, subraya Jorge Moreira da Silva, jefe de la UNOPS, quien añadió que la población y las instituciones están agotadas luego de cuatro años.