Putin expresa sus condolencias a Irán por el "asesinato" de Jamenei

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó el domingo a Irán sus "más sinceras condolencias por el asesinato" del guía supremo iraní, Alí Jamenei, muerto en un ataque de Estados Unidos e Israel.

En una carta dirigida a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, y publicada por el Kremlin, Putin calificó el hecho como una "violación cínica" de "la moral y del derecho internacional".

Israel afirmó que lanzó este sábado un ataque preventivo contra Irán, además trascendió una incursión de Estados Unidos al país islámico, lo que empuja a Oriente Medio a una nueva confrontación militar y reduce aún más las esperanzas de una solución diplomática a la disputa nuclear. Se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades, tras semanas de amenazas de una intervención militar.