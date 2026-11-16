Los presidentes de China, Xi Jinping; Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, hablarán sobre la “paz mundial” durante su primer encuentro trilateral, que se celebrará este jueves al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad sureña de Shenzhen.

La portavoz de la cancillería china, Mao Ning, anunció este lunes en rueda de prensa que los tres mandatarios mantendrán “intercambios profundos sobre la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias, lo que tendrá una importancia histórica”.

Tanto el Kremlin como la Casa Blanca habían confirmado previamente la realización de la cita. Desde Moscú, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, subrayó la relevancia de la cumbre al señalar ante la prensa que “la importancia y el valor simbólico de este encuentro son difíciles de exagerar”.

Control de armas nucleares en la agenda

Diplomáticos de alto rango de China y Estados Unidos plantearon la posibilidad de que las conversaciones trilaterales aborden el control de armas nucleares. Ante el rápido crecimiento del arsenal nuclear chino, Washington ha manifestado su interés en que Pekín forme parte de un acuerdo en la materia; sin embargo, el gobierno chino ha insistido en que Estados Unidos y Rusia deben reducir primero sus propios arsenales antes de aceptar hacer lo mismo.

Al respecto, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló este lunes durante una cumbre de la ASEAN en Filipinas que, si los tres presidentes “se comprometen verdaderamente con una desnuclearización significativa, será un gran avance para el mundo”, reiterando que la seguridad total solo se alcanzará con la eliminación completa de las armas nucleares.

La guerra en Irán y la exclusión del tema de Ucrania

Por otra parte, Donald Trump adelantó este domingo que junto con sus homólogos de China y Rusia abordará la guerra en Irán, conflicto desencadenado a finales de febrero por ataques israelí-estadounidenses: “Hablaremos de muchas cosas. Estamos tratando de acabar con la guerra en Irán”, declaró. China, principal socio económico de Teherán, ha buscado mediar en esta crisis que se ha extendido a países vecinos, perturbado el transporte marítimo mundial y elevado los precios globales del petróleo.

En contraste, la guerra en Ucrania podría quedar fuera de las discusiones. Aunque el diario The Wall Street Journal publicó el mes pasado que Putin buscaba que estas pláticas derivaran en un acuerdo de paz favorable a Moscú —que lanzó una ofensiva a gran escala en 2022—, es poco probable que Xi o Trump aborden el tema.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, declaró a la cadena ARD que Xi Jinping mostró recientemente “irritación” cuando surgió la posibilidad de incluir a Ucrania en la agenda trilateral: “Señaló explícitamente que se trata de un conflicto europeo, en el que los europeos también deben estar presentes en la mesa”, explicó el mandatario germano.