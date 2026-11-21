El FBI investiga una presunta intrusión en el Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC), la base de datos que usan a diario autoridades federales, estatales y locales para consultar antecedentes y órdenes de arresto, según CNN, que citó a dos personas familiarizadas con la investigación.

Por separado, NBC News informó que el Departamento de Agricultura (USDA) sufrió un ciberataque contra un sistema que facilita los pagos a los agricultores. Los reportes surgieron el viernes en medio de una oleada de fallas tecnológicas en instituciones clave de Estados Unidos, y aún no está claro si los incidentes están relacionados ni quiénes son los responsables.

NBC News confirmó esa noche la investigación del FBI con dos personas informadas. La oficina no respondió a las solicitudes de comentarios.

Qué está en juego en el NCIC

El NCIC funciona desde 1967 y, según Wikipedia, reúne 21 archivos: 14 sobre personas y siete sobre propiedades. Permite identificar fugitivos, verificar órdenes judiciales pendientes y consultar información esencial durante operativos policiales.

Todos los días, los agentes de todo el país confían en el NCIC para identificar a fugitivos buscados (...) y acceder a información que puede afectar directamente la seguridad de los agentes y del público", dijo un exfuncionario del FBI a CNN.

Un exfuncionario del FBI explicó a CNN que su principal preocupación no se limita al posible acceso a datos confidenciales, sino a que los atacantes hayan alterado registros que usan los agentes. Una modificación podría afectar decisiones policiales y comprometer la seguridad pública, aunque todavía no se confirma qué información fue consultada, extraída o modificada.

CNN informó que el FBI fue hackeado por segunda vez desde septiembre, cuando un ataque atribuido al grupo ShinyHunters apuntó contra datos personales de empleados de la agencia. El caso también recuerda una vulneración registrada en 2023 contra sistemas de la oficina del FBI en Nueva York, usados en investigaciones sobre explotación sexual infantil.

Ataque al USDA y presión sobre Trump

El USDA informó a sus empleados sobre el ciberataque, según dos exfuncionarios citados por NBC News. Los hackers podrían usar el sistema de pagos como puerta trasera hacia información más sensible, advirtieron esas fuentes. Según La Jornada, el alcance confirmado se limita por ahora a la base de datos de pagos.

Si un adversario o un competidor tuviera acceso a esa misma información (...), podría utilizar nuestra propia investigación en nuestra contra", declaró uno de los exfuncionarios sobre los temas biológicos que maneja el departamento.

Las interrupciones de las últimas semanas han afectado el transporte, las comunicaciones, el comercio electrónico, bancos, el control aéreo y una red de alto secreto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). El presidente Donald Trump pidió a los ciudadanos relajarse, mientras las autoridades aseguran que los incidentes no se vinculan con actividades delictivas.

La Casa Blanca despidió esta semana a su jefe de ciberseguridad, Sean Cairncross, entre críticas por la serie de fallas. El jueves, el director del FBI, Kash Patel, defendió en Fox News las iniciativas de ciberseguridad de la agencia y destacó la Operación Escudo de Invierno, que había concluido meses atrás.

Las autoridades investigan el alcance de la intrusión sin confirmar públicamente a los responsables.