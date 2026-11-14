Anuncia la Casa Blanca encuentro Trump, Putin y Xi la próxima semana

La Casa Blanca confirmó hoy una cumbre sin precedentes entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, la próxima semana en China, en el marco de la reunión de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen.

Se anticipa que los líderes estadounidense, chino y ruso abordarán la proliferación de armas nucleares y la guerra contra Irán, entre otros temas.

El encuentro trilateral pretende servir como el “inicio de una conversación” sobre el desarme nuclear “que puede ser productivo en el futuro”, dijo el funcionario estadounidense, quien dijo, sin embargo, no esperar que se anuncien acuerdos.

"El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, abordará la reducción de las armas nucleares a nivel mundial, cuya proliferación —a juicio del presidente Trump— resulta sumamente peligrosa", ha indicado la portavoz en declaraciones a los periodistas que cubren la Casa Blanca.

Trump planea discutir la guerra de Irán con Xi y Putin, pero sin discutir sobre Ucrania, según un alto funcionario que informó a periodistas bajo condición de anonimato.

En la jornada, no está previsto que Donald Trump se reúna por separado con Vladimir Putin, pero sí con Xi Jinping, con quien almorzará el jueves.

Esta será la cuarta vez que Trump se reúna con Xi reunión desde que inició su segundo mandato, y se espera que el tema principal que abordarán los líderes de Estados Unidos y China sea la inteligencia artificial.

La fuente de la Casa Blanca no confirmó si en el encuentro entre Trump y Xi se abordará el escándalo en torno a la relación del exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, con una posible espía china, la empresaria Alice Huang.

Ese escándalo desató exhortos para que Estados Unidos endurezca el control a las exportaciones de su tecnología de punta, como los microprocesadores de última generación que fabrica Nvidia.