Decenas de miles de personas marcharon este sábado por toda Francia en el sexto fin de semana consecutivo de protestas para exigir mejores servicios públicos, expresar su indignación por el aumento del costo de la vida y rechazar la desigualdad.

El movimiento comenzó a mediados de septiembre, cuando estudiantes de secundaria reclamaron mejores condiciones educativas. Desde entonces, alimentó una campaña nacional contra el alza de precios, la insuficiencia de los servicios públicos y la brutalidad policial, que se extendió por Europa aunque en Francia la participación ha disminuido.

Menos manifestantes que en semanas anteriores

Los organizadores contabilizaron 150 mil manifestantes en todo el país, frente a 200 mil el sábado anterior y 800 mil el 17 de octubre. El Ministerio del Interior contó 82 mil 500 personas, frente a 106 mil la semana pasada, y afirmó que las cifras bajaron de forma significativa.

Miles de personas se reunieron en la Plaza de la República, en el centro de París, en un ambiente festivo, con músicos, puestos de comida, disfraces y pancartas, antes de iniciar la marcha. Activistas de sindicatos y partidos de izquierda se mezclaron con miembros de organizaciones estudiantiles y del movimiento de los Chalecos Amarillos, que celebró su aniversario ocho años después de sacudir al gobierno del presidente Emmanuel Macron.

Un grupo instaló falsas lápidas que proclamaban la muerte de los servicios públicos franceses, entre ellos la seguridad social y la educación.

"En muchos países, los jóvenes están pasando por lo mismo, es decir, la precariedad. Tienes que elegir entre tener un techo, recibir atención médica y poder comer", declaró Manon Moret, secretaria general del sindicato estudiantil Unef.

Una de las pancartas en París resumía el reclamo.

"Quiero vivir, no sobrevivir", se leía en el cartel.

Denuncias de brutalidad policial

El viernes, multitudes se manifestaron en varios países de Europa por cuestiones que van desde el elevado costo de la vida hasta el gasto militar y la crisis climática, y aumentaron la presión sobre los dirigentes políticos, a quienes acusan de ignorar las preocupaciones de los jóvenes.

Las protestas han sido en su mayoría pacíficas, aunque se registraron episodios de violencia marginal y denuncias de brutalidad policial. Al menos 31 personas resultaron gravemente heridas por las fuerzas de seguridad desde que comenzaron, según un recuento de la AFP basado en testimonios directos, abogados de las víctimas y registros de organizaciones no gubernamentales. Las autoridades no han publicado un balance oficial.

El mes pasado, algunas concentraciones en todo el país derivaron en enfrentamientos entre la policía antidisturbios y manifestantes, con comercios saqueados y edificios atacados e incendiados.