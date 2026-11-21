Decenas de miles de aficionados a las mascotas promocionales se congregaron este sábado en una ciudad cercana a Tokio para conocer y saludar a más de 200 personajes de tamaño real que representan a localidades y empresas de todo el país.

En el país de Hello Kitty y Pokémon, las mascotas promocionan desde prisiones y compañías ferroviarias hasta negocios privados, y las más populares alcanzan un verdadero nivel de celebridad.

"Es la primera vez que vengo a un evento como este, así que estoy bastante emocionada", declaró a la AFP Yuriko Okamori, de 51 años, durante el encuentro anual.

En 2025, unas 80 mil personas asistieron al evento de dos días. AFP

Una fiesta anual en la ciudad de Hanyu

El encuentro se celebra en Hanyu desde 2010, y este año los organizadores invitaron a cerca de 220 mascotas. Sobre un escenario, un grupo de personajes con forma de animales bailaba al ritmo de música pop, mientras una multitud los grababa con sus teléfonos y acompañaba el espectáculo con aplausos.

Cerca de allí, una popular mascota con forma de poni que representa a la prefectura de Gunma estaba rodeada de admiradores deseosos de tomarse fotografías. Una mascota felina, mientras tanto, era transportada en un carro para abrirse paso entre la enorme multitud.

Shogo Dei, funcionario municipal encargado del evento, señaló que unas 80 mil personas asistieron a la reunión de dos días en 2025 y que los organizadores esperan una afluencia similar este año.

"Estos personajes que representan a distintas regiones forman parte de la cultura japonesa. Nuestro objetivo es contribuir a revitalizar las ciudades de todo Japón a través de estos personajes", declaró Dei a la AFP.

Un grupo de mascotas con forma de animales bailó música pop sobre el escenario. Especial.

Mascotas que atraen turistas y generan millones

Las mascotas japonesas pueden generar millones de dólares en ingresos cuando alcanzan el éxito, incluso sin el reconocimiento internacional de grandes marcas de propiedad intelectual, como Pikachu.

Hikonyan, una mascota felina con casco de samurái asociada al castillo de Hikone, en el oeste de Japón, ha contribuido a atraer turistas a la zona. El personaje recibió incluso unas 10 mil tarjetas de felicitación de Año Nuevo procedentes de todo Japón el pasado enero.

"Hay muchísimos personajes diferentes que representan distintos lugares y no es raro ver incluso a adultos llevando productos de estas mascotas colgados de sus bolsos", afirmó Okamori.

"Creo que es algo exclusivamente japonés", señaló la aficionada.