China confirma cumbre trilateral entre Xi Jinping, Trump y Putin el 19 de noviembre

Pekín confirmó que el presidente Xi Jinping y sus homólogos estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, celebrarán su primera cumbre trilateral el 19 de noviembre en la ciudad sureña china de Shenzhen.

El 19 de noviembre, el presidente chino Xi Jinping celebrará una reunión de jefes de Estado de China, Rusia y Estados Unidos con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump en Shenzhen", indicó el ministerio de Relaciones Exteriores en un breve comunicado.

El comunicado no dio más detalles, ni siquiera sobre cuáles serían los temas de la histórica reunión en esa ciudad de China meridional.

Se espera que tenga lugar al margen de una cumbre de líderes de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el miércoles y el jueves.

El Kremlin y la Casa Blanca ya habían confirmado anteriormente la reunión a tres bandas.

Trump quiere hablar de la reducción del arsenal nuclear y tiene previsto plantear su guerra en Irán, pero no se espera que aborde la guerra de Rusia en Ucrania, dijeron funcionarios estadounidenses.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo que en una reunión reciente Xi mostró "irritación" cuando surgió la idea de que las conversaciones trilaterales incluyeran el tema de Ucrania.

Señaló explícitamente que se trata de un conflicto europeo en el que los europeos también deben estar en la mesa", dijo Steinmeier a la cadena ARD.

En cuanto al desarme nuclear, China insiste desde hace tiempo en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus propios enormes arsenales nucleares antes de acceder a conversaciones sobre su propio arsenal.

Casa Blanca anticipó el encuentro trilateral

Por Manuel Ocaño

El pasado 14 de noviembre, la Casa Blanca confirmó la cumbre sin precedentes entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, a realizarse la próxima semana en China, en el marco de la reunión de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen.

Se anticipó que los líderes estadounidense, chino y ruso abordarán la proliferación de armas nucleares y la guerra contra Irán, entre otros temas.

El encuentro trilateral pretende servir como el “inicio de una conversación” sobre el desarme nuclear “que puede ser productivo en el futuro”, dijo el funcionario estadounidense, quien dijo, sin embargo, no esperar que se anuncien acuerdos.

El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, abordará la reducción de las armas nucleares a nivel mundial, cuya proliferación —a juicio del presidente Trump— resulta sumamente peligrosa", ha indicado la portavoz en declaraciones a los periodistas que cubren la Casa Blanca.

Trump planea discutir la guerra de Irán con Xi y Putin, pero sin discutir sobre Ucrania, según un alto funcionario que informó a periodistas bajo condición de anonimato.

En la jornada, no está previsto que Donald Trump se reúna por separado con Vladimir Putin, pero sí con Xi Jinping, con quien almorzará el jueves.

Esta será la cuarta vez que Trump se reúna con Xi reunión desde que inició su segundo mandato, y se espera que el tema principal que abordarán los líderes de Estados Unidos y China sea la inteligencia artificial.

La fuente de la Casa Blanca no confirmó si en el encuentro entre Trump y Xi se abordará el escándalo en torno a la relación del exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, con una posible espía china, la empresaria Alice Huang.

Ese escándalo desató exhortos para que Estados Unidos endurezca el control a las exportaciones de su tecnología de punta, como los microprocesadores de última generación que fabrica Nvidia.