Así vivió una familia israelí el bombardeo de Irán en Arad | VIDEO

En medio de la guerra en Oriente Medio, los bombardeos más recientes en el sur de Israel dejaron no solo daños materiales y decenas de heridos, sino también escenas captadas desde el interior de viviendas que muestran cómo la población civil vivió los impactos en tiempo real. Las imágenes difundidas en redes sociales reflejan el momento exacto en que misiles iraníes sorprendieron a familias que permanecían en sus casas.

Los ataques, ocurridos la noche del 21 de marzo, forman parte de una nueva fase del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. En esta jornada, al menos dos proyectiles lograron impactar directamente en zonas habitadas sin ser interceptados por los sistemas de defensa, generando una fuerte respuesta de los servicios de emergencia y aumentando la tensión en la región.

Así se vivió el bombardeo en casas

Los videos difundidos tras los ataques muestran a familias dentro de sus hogares en aparente calma, segundos antes de que explosiones sacudieran las viviendas. En varios de estos registros se observa cómo las conversaciones cotidianas son interrumpidas abruptamente por el estruendo de los impactos, seguido de gritos, movimientos bruscos y escenas de confusión.

Los ataques dejaron alrededor de 120 personas heridas, de las cuales al menos once se reportaron en estado grave. El primer impacto ocurrió poco después de las 19:00 horas, cuando las sirenas antiaéreas alertaron a la población en las inmediaciones de Beersheba ante la inminente llegada de misiles.

Uno de los proyectiles impactó en la ciudad de Dimona, donde se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Néguev. El ataque dejó 47 personas heridas, entre ellas un menor de 10 años en estado grave y una mujer con lesiones de consideración moderada.

Horas más tarde, alrededor de las 22:00, las sirenas volvieron a activarse. Un segundo impacto se registró en Arad, a unos 30 kilómetros de Dimona. El misil cayó entre varios edificios residenciales, provocando daños estructurales en al menos tres inmuebles y un incendio en uno de los departamentos ubicados en un cuarto piso.

De acuerdo con reportes oficiales, en ambos casos los sistemas de defensa israelíes no lograron interceptar los proyectiles antes de su impacto, lo que incrementó la magnitud de los daños.

Guerra en Irán crece

Estos bombardeos se enmarcan en la guerra iniciada a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. Desde entonces, el conflicto ha evolucionado hacia una confrontación directa con intercambio de misiles, ataques a infraestructuras estratégicas y operaciones militares en distintos puntos de Oriente Medio.

Irán ha respondido con ofensivas dirigidas a territorio israelí, así como a posiciones vinculadas a intereses estadounidenses en la región. En este contexto, ciudades como Arad y Dimona han cobrado relevancia debido a su cercanía con instalaciones estratégicas, incluyendo infraestructuras relacionadas con el programa nuclear israelí.

El conflicto ha escalado en intensidad en las últimas semanas, con ataques que se extienden a países vecinos y afectan rutas clave para el suministro energético global. Además, las declaraciones de autoridades israelíes apuntan a que las operaciones militares continuarán, mientras no se logren los objetivos planteados.