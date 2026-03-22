Investigadores vinculan una explosión en Baréin a un misil Patriot de EU

Un análisis independiente realizado por expertos del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterey, revisado por Reuters, concluye con un nivel de confianza “moderado a alto” que la explosión que sacudió el barrio de Mahazza, en la isla de Sitra, en Baréin, el pasado 9 de marzo, y que dejó al menos 32 heridos —incluidos menores— estuvo vinculada a un interceptor estadounidense.

Lo que inicialmente fue atribuido a un ataque con drones iraníes podría tener un origen más complejo: un misil interceptor del sistema Patriot, operado por Estados Unidos.

Desde el primer momento, tanto el Gobierno de Baréin como el Mando Central de Estados Unidos señalaron que un dron iraní impactó en una zona residencial. Sin embargo, días después, las autoridades bahreiníes reconocieron por primera vez que un misil Patriot estuvo implicado.

Según la versión oficial, el interceptor destruyó con éxito un dron en el aire y evitó una tragedia mayor. No obstante, las autoridades no han presentado pruebas concluyentes que acrediten la presencia del dron en el momento del incidente.

Un portavoz del Gobierno de Baréin afirmó que el misil interceptó con éxito un dron iraní en pleno vuelo, salvando vidas.

Los daños y las lesiones sufridos no fueron consecuencia de un impacto directo contra el suelo ni del interceptor Patriot ni del dron iraní", afirmó el portavoz.

El análisis académico introduce una hipótesis distinta: la explosión pudo haber sido provocada por la detonación del propio misil en pleno vuelo, ya sea tras interceptar un objetivo o debido a un fallo operativo.

Tanto Baréin —aliado de Estados Unidos— como Washington han achacado la explosión del 9 de marzo a un ataque con drones iraníes.

Sin respuestas del Pentágono y la Casa Blanca

Ni el Pentágono ni la Casa Blanca han ofrecido respuestas detalladas sobre el posible papel del misil Patriot en la explosión. Tampoco se ha confirmado si el interceptor fue disparado por fuerzas estadounidenses o bahreiníes.

En respuesta a las preguntas enviadas a la Casa Blanca, un alto cargo estadounidense dijo que Estados Unidos estaba "destruyendo"la capacidad de Irán para disparar o fabricar drones y misiles.

Seguiremos haciendo frente a estas amenazas contra nuestro país y nuestros aliados", dijo el funcionario, añadiendo que el ejército estadounidense "nunca ataca a civiles". El funcionario no respondió a preguntas específicas sobre el ataque del Patriot.

El Gobierno de Baréin rechaza categóricamente cualquier fallo del sistema, mientras que el Human Rights Watch ha documentado detenciones de personas por difundir información sobre los ataques, lo que limita la verificación independiente.

Sin embargo, los investigadores asociados Sam Lair y Michael Duitsman, junto con el profesor Jeffrey Lewis, del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterey, concluyeron con un grado de confianza de moderado a alto que el misil sospechoso probablemente fue lanzado desde una batería Patriot estadounidense situada a unas 4 millas (7 kilómetros) al suroeste del barrio de Mahazza.

Sistema de misiles Patriot de defensa antiaérea. AFP

Las conclusiones de estos tres investigadores estadounidenses especializados en municiones e inteligencia de fuentes abiertas, que se dan a conocer aquí por primera vez, se basaron en su análisis de material visual de fuentes abiertas e imágenes de satélites comerciales.

Reuters mostró el análisis de Middlebury a dos expertos en análisis de objetivos y a un investigador de misiles del sistema Patriot, quienes no encontraron motivos para rebatir su conclusión.

Uno de ellos, Wes Bryant, antiguo asesor sénior de selección de objetivos y analista político del Pentágono, afirmó que las conclusiones de Lair, Duitsman y Lewis eran "bastante innegables".

La clave del análisis de Middlebury fue un vídeo grabado desde un edificio de apartamentos y compartido en las redes sociales. El vídeo muestra al Patriot sospechoso surcando el cielo nocturno a baja altitud en una trayectoria hacia el noreste. A continuación, descendió en ángulo y desapareció de la vista. Un destello de luz en la distancia pareció marcar su detonación 1,3 segundos después.

Hany Farid, profesor de la Universidad de California en Berkeley especializado en informática forense, revisó el vídeo para Reuters con el fin de determinar si había sido generado por inteligencia artificial. No encontró "ninguna prueba evidente de que el vídeo fuera falso".

Lair, Duitsman y Lewis geolocalizaron el vídeo en un barrio de Riffa, la segunda ciudad más grande de Baréin. Reuters confirmó la geolocalización. La primera publicación del vídeo que Reuters pudo encontrar en internet fue alrededor de las 2 de la madrugada, hora local, del 9 de marzo.

La ubicación y la orientación del lugar de Riffa coinciden con la trayectoria" del Patriot sospechoso, según el análisis.

Cómo se reconstruyó la trayectoria del misil

Los investigadores —entre ellos Jeffrey Lewis— utilizaron inteligencia de fuentes abiertas, videos difundidos en redes sociales e imágenes satelitales comerciales para reconstruir el evento.

Un video verificado muestra un proyectil desplazándose a baja altitud antes de descender y detonar. La geolocalización sitúa el lanzamiento cerca de Riffa, desde una base que, según el análisis, corresponde a una batería Patriot operada por Estados Unidos.

Expertos consultados, como Wes Bryant, consideran que las conclusiones son “difícilmente refutables”.

Las imágenes posteriores al incidente muestran daños concentrados en varias calles de Mahazza, con viviendas afectadas por metralla a distancias de hasta 120 metros. Este patrón, según los investigadores, coincide con la detonación de un interceptor en el aire.

El análisis acústico también respalda esta hipótesis: la diferencia entre el destello visible y el sonido de la explosión sugiere que ocurrió a varios kilómetros de distancia, compatible con una detonación aérea y no con un impacto directo.

Sistema Patriot y riesgos operativos

El sistema MIM-104 Patriot, desarrollado por Raytheon (parte de RTX), es la columna vertebral de la defensa aérea estadounidense y de varios aliados. Diseñado para interceptar misiles y aeronaves, su uso contra drones —mucho más baratos y difíciles de detectar— plantea desafíos estratégicos.

El incidente en Baréin ilustra una paradoja creciente en los conflictos modernos: el uso de armamento sofisticado y costoso para neutralizar amenazas asimétricas puede generar daños colaterales significativos, incluso en territorios aliados.

Baréin alberga la Quinta Flota de la Armada estadounidense y es un actor clave en la seguridad del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

La misma noche del incidente, la refinería de Sitra fue objeto de ataques, lo que llevó a declarar fuerza mayor y evidenció la vulnerabilidad de infraestructuras críticas en la región.

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