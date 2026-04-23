Visa “dorada” de Trump apenas cuenta con una solicitud aprobada; cuesta 1 millón de dólares

Hasta ahora, solo una solicitud ha sido aprobada para el programa de visas "doradas" que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

El mandatario firmó una orden en septiembre para crear el programa que ofrece la residencia en Estados Unidos a cambio del pago de un millón de dólares. Las solicitudes comenzaron a recibirse en diciembre.

Las autoridades estadounidenses aprobaron recientemente la pedido de una persona, dijo Lutnick ante un comité de la Cámara de Representantes. "Y hay cientos en la fila" que están pasando por el proceso, añadió.

Los solicitantes también tienen que pagar una tarifa de tramitación de 15.000 dólares al Departamento de Seguridad Nacional, y Lutnick señaló que serán sometidos a una "investigación y análisis extremadamente rigurosos".

El programa estableció una tarifa de 1 millón de dólares para individuos y de 2 millones de dólares para patrocinios por parte de empresas.

Su creación coincidió con la orden de Trump de añadir una tarifa anual de 100 mil dólares a las visas H-1B para trabajadores especializados.

El mandatario dijo inicialmente que la nueva visa atraería a personas capaces de generar empleo y que podría utilizarse para reducir el déficit nacional.

La visa dorada de Trumpbusca captar inversión extranjera. REUTERS

Desde que volvió a la presidencia en 2025, Trump ha endurecido la política migratoria y su gobierno ha llevado a cabo severas redadas de deportación.

La visa millonaria que divide

La llamada visa dorada o Trump Gold Card es un programa migratorio lanzado por la administración de Donald Trump para ofrecer residencia legal acelerada en Estados Unidos a extranjeros de alto patrimonio.

Según el portal oficial del programa, el esquema concede al solicitante exitoso estatus de residente permanente mediante categorías migratorias EB-1 o EB-2, tradicionalmente reservadas para personas con habilidades extraordinarias, ejecutivos o profesionales altamente calificados.

La Casa Blanca la presentó como una vía “más fuerte” que la green card tradicional y con procesamiento expedito.

El costo base para una persona física es de 1 millón de dólares, además de una cuota inicial no reembolsable de 15 mil dólares pagada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para iniciar la revisión. El gobierno explica que, una vez superado el proceso de verificación, el solicitante debe entregar el millón de dólares como “contribución” o “regalo” a Estados Unidos.

Si desea incluir cónyuge o hijos solteros menores de 21 años, cada familiar genera cargos adicionales equivalentes. También existe una versión corporativa de 2 millones de dólares por empleado patrocinado, más tarifas administrativas.

La administración Trump sostiene que el objetivo es atraer capital, talento global y nuevas fuentes de ingresos para el Tesoro estadounidense.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró ante legisladores que cientos de personas han solicitado ingresar al programa, aunque hasta esta semana solo una persona había sido aprobada. Trump ha defendido que los beneficiarios serán personas “ricas y exitosas” que invertirán, consumirán y pagarán impuestos en el país.

El plan, sin embargo, enfrenta cuestionamientos legales y éticos. Expertos migratorios señalan que modificar rutas de residencia permanente normalmente requiere aprobación del Congreso, especialmente si reemplaza o altera programas como la visa EB-5 para inversionistas.

Otros críticos advierten que convierte el acceso migratorio en un privilegio económico reservado a millonarios, mientras otras vías legales enfrentan mayores restricciones. Programas similares en Europa fueron cancelados o limitados por riesgos de lavado de dinero, corrupción y especulación inmobiliaria.

Con información de AFP.