Alerta por NUEVA variante de Covid “Cicada”: estos son los síntomas

El COVID-19 no ha desaparecido y su evolución sigue marcando el ritmo de la vigilancia sanitaria global. Mientras buena parte del mundo retomó la normalidad, nuevas subvariantes del SARS-CoV-2 continúan apareciendo y obligan a expertos y autoridades a monitorear su comportamiento. En 2026, una de las que más atención ha generado es BA.3.2, conocida informalmente como “Cicada” o “Cigarra”, debido a su rápida expansión en distintos puntos del planeta.

Aunque hasta ahora no se le atribuye una mayor gravedad que otras versiones recientes del virus, su capacidad de propagación y posible evasión parcial de la inmunidad previa la mantienen bajo observación. El mensaje de los especialistas es claro: el virus sigue cambiando y conviene mantenerse informado.

La variante “Cicada” y los síntomas que hoy vigilan los expertos

La subvariante BA.3.2 pertenece a la familia de Ómicron, la rama del coronavirus que domina la circulación mundial desde finales de 2021. De acuerdo con reportes recientes, fue identificada inicialmente en Sudáfrica y posteriormente detectada en decenas de países mediante vigilancia genómica, análisis clínicos y estudios de aguas residuales.

Su presencia también llamó la atención en Estados Unidos, donde algunos sistemas de monitoreo detectaron un aumento gradual en muestras comunitarias. Este tipo de seguimiento permite advertir tendencias antes de que crezcan los contagios hospitalarios.

En cuanto a síntomas, BA.3.2 mantiene un patrón parecido al de otras subvariantes recientes. Los cuadros suelen parecerse a un resfriado fuerte o gripe leve, con molestias respiratorias y cansancio marcado. Entre los signos más frecuentes reportados están:

Dolor de garganta

Congestión o escurrimiento nasal

Tos seca o irritativa

Fiebre o escalofríos

Fatiga intensa

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Ronquera Náusea o diarrea en algunos casos

También se siguen registrando infecciones asintomáticas, especialmente en personas con vacunación previa o exposición anterior al virus.

Los expertos señalan que muchas personas pueden confundir estos síntomas con alergias estacionales, gripe común o cambios de clima. Por ello, si hay fiebre persistente, dificultad para respirar o malestar importante, recomiendan valoración médica.

Más allá de BA.3.2, otras variantes recientes como JN.1, KP.2 y distintos linajes derivados de FLiRT también han mostrado la capacidad del virus para adaptarse rápidamente. Ese comportamiento explica por qué continúan los programas de vigilancia internacional.

Las vacunas actualizadas siguen siendo la principal herramienta para reducir hospitalizaciones y enfermedad grave, especialmente en adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. En pacientes de riesgo, médicos también pueden indicar antivirales como Paxlovid o remdesivir, dependiendo de cada caso.

Hasta el momento, no existe evidencia sólida de que “Cicada” provoque cuadros más severos que otras variantes en circulación. Sin embargo, sí refuerza una realidad conocida desde 2020: el coronavirus continúa evolucionando.

Para la población general, las recomendaciones básicas siguen vigentes: completar esquemas de vacunación, quedarse en casa si hay síntomas, ventilar espacios cerrados y usar cubrebocas en entornos de alto riesgo cuando sea necesario.

La pandemia cambió de fase, pero no terminó del todo. Cada nueva variante recuerda que la vigilancia científica sigue siendo clave y que la mejor defensa continúa siendo la información oportuna.