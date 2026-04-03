El Papa encabeza el Viernes Santo con mensaje sobre guerra; pide a Israel poner fin al conflicto

El Papa León presidió el viernes una ceremonia a la luz de las velas con miles de católicos en el Coliseo de Roma, en la que se ofrecieron oraciones por los inmigrantes deportados y los huérfanos de guerra, y se advirtió a los líderes mundiales que sus decisiones serán juzgadas por Dios algún día.

León, que se ha convertido en un acérrimo crítico de la guerra contra Irán, escuchó atentamente mientras se leían en voz alta una serie de evocadoras meditaciones espirituales dentro del antiguo anfiteatro con motivo del Viernes Santo, día en que los cristianos conmemoran la crucifixión de Jesús.

Toda persona con autoridad tendrá que rendir cuentas a Dios por la forma en que ejerce su poder", decía la primera meditación. "El poder de iniciar o terminar una guerra; el poder de infundir violencia o paz".

León, el primer Papa estadunidense y, con 70 años, relativamente joven para un pontífice, portó una alta cruz de madera durante la procesión tradicional del Vía Crucis, que conmemora 14 de los últimos momentos de la vida de Jesús, desde su condena a muerte hasta su entierro.

El Papa se detuvo en varios puntos dentro del Coliseo para escuchar lecturas de la Biblia, escritos de San Francisco de Asís y meditaciones, que se centraron ampliamente en temas relacionados con la justicia social.

Oraciones del Papa incluyeron a migrantes deportados y huérfanos de guerra. REUTERS

Los textos espirituales, escritos por un sacerdote italiano elegido para la tarea por el papa, no mencionaban a ningún líder mundial en concreto.

Miles de católicos que participaron en la oración, tanto dentro del recinto como en las calles empedradas de los alrededores, rezaron en distintos puntos por los refugiados, las víctimas de la trata de personas, los presos políticos y "aquellos que han muerto bajo los escombros" durante los conflictos mundiales.

También reconocieron a personas que han sido encarceladas por protestar o "deportadas por políticas carentes de compasión", sin especificar ningún país en concreto.

León ya había criticado las políticas migratorias de línea dura del presidente estadunidense Donald Trump, cuestionando si estaban en consonancia con las enseñanzas provida de la Iglesia.

Israel y la guerra

El Papá León XIV informó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente israelí, Isaac Herzog, y lo instó a "reabrir todas las vías de diálogo" para poner fin a la guerra con Irán, según informó el Vaticano.

El Papa, que se ha erigido en un acérrimo crítico del conflicto regional, también instó a Herzog a proteger a la población civil y a promover el respeto del derecho internacional y humanitario, añadió el Vaticano.

Con información de AFP.