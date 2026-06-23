Otra vez: Globo aerostático se incendia en pleno vuelo; 21 personas iban a bordo | VIDEO

Una experiencia turística que prometía vistas panorámicas se convirtió en un accidente aéreo en Brasil. Un globo aerostático con 21 personas a bordo se incendió en pleno vuelo y cayó en una zona rural de Praia Grande, en el estado de Santa Catarina, dejando un saldo de ocho muertos y 13 sobrevivientes. El accidente, captado por varios testigos, ha conmocionado al país mientras las autoridades intentan determinar qué provocó el fuego.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo la aeronave comenzó a arder mientras aún se encontraba en el aire. Minutos después, el globo perdió estabilidad y se precipitó cerca de un puesto de salud, donde se desplegó un amplio operativo de rescate.

Fuego en pleno paseo turístico

El accidente ocurrió el sábado 21 de junio de 2025 en Praia Grande, una localidad conocida por sus vuelos recreativos en globo aerostático y por atraer a miles de turistas cada año gracias a sus paisajes naturales.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio comenzó mientras el globo realizaba un recorrido turístico con 21 personas a bordo, incluido el piloto. La situación provocó momentos de desesperación entre los pasajeros.

Las autoridades confirmaron que ocho personas murieron y 13 lograron sobrevivir. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica y permanecer bajo observación.

La investigación preliminar apunta a que el fuego se originó en la zona de la canasta, donde se encuentran algunos de los equipos que permiten mantener el aire caliente dentro del globo.

El piloto y otras 12 personas consiguen salir del globo, pero otras personas no consiguen, y nuevamente el globo acaba subiendo involuntariamente”, explicó Ulisses Gabriel, jefe de la Policía Civil de Santa Catarina.

Según las primeras reconstrucciones, la aeronave descendió inicialmente hasta una altura cercana al suelo, lo que permitió que algunas personas escaparan. Sin embargo, antes de que todos pudieran abandonar la canasta, el globo volvió a elevarse de manera inesperada.

Investigación busca origen del incendio

Las autoridades brasileñas intentan esclarecer qué ocurrió durante esos segundos decisivos. Una de las hipótesis bajo análisis es un posible fallo en un soplete o en alguno de los equipos utilizados para generar la llama que mantiene el globo en vuelo.

Algunas personas terminaron saltando cuando el globo volvió a ganar altura”, indicaron investigadores que participan en la reconstrucción de los hechos.

De acuerdo con información preliminar, varias víctimas no lograron abandonar la aeronave antes de que las llamas se propagaran. Las autoridades revelaron que tres de los fallecidos fueron encontrados abrazados entre los restos del globo.

La investigación está a cargo de la Policía Civil, peritos especializados, bomberos y la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (Anac), que ya inició una revisión de la documentación de la aeronave y de la tripulación.

No existe todavía una conclusión oficial sobre las causas del siniestro y todas las líneas de investigación permanecen abiertas”, señalaron las autoridades aeronáuticas.

Praia Grande es considerada uno de los principales destinos brasileños para realizar vuelos en globo aerostático. Aunque este tipo de actividad suele considerarse segura, expertos recuerdan que existen riesgos asociados a fallas mecánicas, problemas en los quemadores, condiciones meteorológicas adversas o errores durante el despegue y aterrizaje.

Mientras continúan las investigaciones, Brasil sigue conmocionado por una tragedia que transformó un paseo turístico en una de las peores catástrofes recientes relacionadas con globos aerostáticos en el país. Los equipos de emergencia ya concluyeron las labores de búsqueda y confirmaron que no hay personas desaparecidas.