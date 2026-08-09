Turistas colombianas fallecidas en helicóptero festejaban unos XV años en Brasil

El viaje a Brasil había sido planeado para celebrar una fecha especial: los 15 años de Laura Manrique, un festejo familiar que reunió a seis integrantes de una misma familia colombiana.

Entre los planes turísticos estaba un recorrido en helicóptero sobre Río de Janeiro. La actividad, según contó Víctor Manrique al medio brasileño g1, fue encontrada a través de Instagram y posteriormente reservada mediante WhatsApp.

Lo que debía ser uno de los momentos especiales del viaje terminó convertido en una tragedia.

Entre las pasajeras estaban Lida Rocío Cubillos, abuela de la familia; Wendy Manrique Cubillos, su hija, y Sofía Murillo Manrique, su nieta, quien era menor de edad.

Las tres llegaron primero al punto de despegue y abordaron el helicóptero para realizar un vuelo panorámico que, de acuerdo con la familia, debía durar aproximadamente 20 minutos.

Víctor Manrique llegó posteriormente junto con su esposa y su hija Laura. Al principio esperaron con tranquilidad. Pero los minutos comenzaron a pasar y sus familiares no regresaban.

La espera se convirtió en angustia

El tiempo previsto para el recorrido comenzó a quedar atrás. Pasaron 30 minutos, después 40, y la familia seguía sin recibir información clara sobre el vuelo.

Se suponía que el vuelo duraría 20 minutos, pero ya habían pasado media hora, cuarenta minutos y no habían llegado. No nos daban ninguna información”, relató Víctor Manrique a g1.

Ante la incertidumbre, decidió acercarse al personal encargado de la actividad turística para preguntar qué había sucedido.

La respuesta que recibió, según su testimonio, fue que el piloto había comunicado que debía realizar un aterrizaje de emergencia.

Fui a preguntar qué estaba pasando. Fue entonces cuando me dijeron que el piloto había informado que tenía que realizar un aterrizaje de emergencia”, contó.

Pero, de acuerdo con el familiar, esa no fue la información completa. Nadie le comunicó que el helicóptero había sufrido un accidente ni que las tres mujeres habían muerto.

Entre las pasajeras estaban Lida Rocío Cubillos, abuela de la familia; Wendy Manrique Cubillos, su hija, y Sofía Murillo Manrique. Facebook/Victor Manrique

“Nos enteramos por internet”

La familia permaneció esperando sin conocer la dimensión real de lo que había ocurrido. La noticia finalmente llegó por otra vía: internet.

Nunca nos dieron la noticia. Nos enteramos por internet”, afirmó Víctor Manrique.

La declaración pone el foco no solo en la tragedia aérea, sino también en la falta de información que, según el familiar, enfrentaron quienes aguardaban el regreso de las pasajeras.

El dolor se mezcló con los recuerdos recientes de un viaje que hasta entonces había transcurrido con alegría. La familia había visitado Búzios antes de trasladarse a Río de Janeiro para continuar con las actividades previstas.

Víctor Manrique recordó a sus familiares como “personas muy buenas” y describió los días previos al accidente como momentos de felicidad.

Los días anteriores fueron muy felices. Fuimos a Búzios y vinimos todos para Río de Janeiro. Estábamos contentos”, recordó.

La familia había visitado Búzios antes de trasladarse a Río de Janeiro para continuar con las actividades previstas. Facebook/Victor Manrique

Un paseo turístico que terminó en una zona boscosa

El accidente ocurrió el sábado en la región de Vista Chinesa, dentro del Parque Nacional de Tijuca, uno de los lugares turísticos de Río de Janeiro.

El helicóptero, perteneciente a una empresa que realizaba vuelos panorámicos para turistas, cayó en una zona boscosa de difícil acceso.

De acuerdo con la información divulgada por la estatal Agencia Brasil y el Departamento de Bomberos local, cuatro personas murieron: el piloto y tres pasajeras.

El impacto provocó un incendio en el lugar, lo que obligó a movilizar equipos especializados de emergencia y efectivos preparados para combatir las llamas.

Las autoridades trasladaron posteriormente los cuerpos al instituto forense para realizar las pericias correspondientes y avanzar en el proceso de identificación.

La Policía Civil de Río de Janeiro informó que los resultados de esas pericias serán contrastados con los datos relacionados con el registro del vuelo.

La Cancillería de Colombia confirmó la muerte de las tres turistas

Horas después del accidente, la Cancillería de Colombia confirmó que, según la información preliminar disponible, las tres pasajeras fallecidas eran colombianas.

El Consulado de Colombia en Río de Janeiro está en coordinación con las autoridades locales adelantando las diligencias pertinentes. Asimismo, está contactando a los familiares de las connacionales para brindar la orientación correspondiente”, señaló la institución.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también expresó sus condolencias a las familias y aseguró que adelanta las gestiones consulares necesarias para brindarles asistencia.

La cónsul de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, explicó que las tres víctimas pertenecían a una misma familia y que entre ellas se encontraba una menor de edad.

Estamos en contacto con los familiares, tanto los que están aquí en Brasil como los que están en Colombia”, manifestó Páez.

La funcionaria agregó que el Consulado continúa acompañando a los familiares y coordinando con las autoridades locales las diligencias necesarias.

Desde el Consulado continuamos haciendo las gestiones, el seguimiento, el apoyo y la orientación necesaria, tanto a la familia como a las autoridades locales, con el fin de que puedan retornar pronto a Colombia y superar este difícil momento”, dijo.

La familia pide investigar el accidente

Mientras las autoridades avanzan en la identificación de las víctimas y en las diligencias relacionadas con el accidente, la familia de las colombianas pide que se esclarezca qué ocurrió durante aquel vuelo que debía durar apenas 20 minutos.

Víctor Manrique pidió a las autoridades brasileñas realizar una investigación que permita establecer las causas del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.

No sé cuáles serán los protocolos, pero espero que sea una investigación para que las cosas no queden en el olvido”, señaló.

Su reclamo llega mientras las autoridades brasileñas realizan las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que el helicóptero se desplomó.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y anunció que solicitó a la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) reforzar la fiscalización de los vuelos turísticos en helicóptero que operan en la ciudad.

Cavaliere pidió “intensificar la fiscalización y garantizar la seguridad en los vuelos de helicópteros que circulan con una frecuencia cada vez mayor en nuestra ciudad”.