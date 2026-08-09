Papa León XIV pide la apertura de corredores humanitarios en Sudán

El papa León XIV pidió este domingo la apertura de corredores humanitarios para los civiles en Sudán, país sumido desde abril de 2023 en un conflicto armado que ha dejado decenas de miles de muertos y provocado el desplazamiento de millones de personas.

Al término de la oración del Ángelus, el pontífice manifestó su preocupación por el deterioro de la situación, especialmente en la ciudad de El Obeid y en la región de Kordofán del Sur, donde los ataques con drones se han intensificado durante las últimas semanas.

Sigo con preocupación la situación trágica en Sudán, especialmente en la ciudad de El Obeid”, expresó León XIV, quien puso el foco en la necesidad de proteger a quienes permanecen atrapados por los enfrentamientos.

El llamado del Papa estuvo acompañado de un pedido concreto a las autoridades sudanesas para facilitar el acceso de la ayuda y permitir la salida segura de los civiles de las zonas más afectadas.

Al expresar mi cercanía espiritual con toda la población del país, renuevo mi llamamiento a las autoridades para que garanticen corredores humanitarios para la población civil”, declaró.

El Pontífice manifestó su preocupación por el deterioro de la situación, especialmente en la ciudad de El Obeid. AFP

León XIV reclama un alto el fuego en Sudán

El pontífice también dirigió su mensaje a la comunidad internacional y pidió reforzar los esfuerzos diplomáticos para detener la violencia.

Al mismo tiempo exhorto a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos destinados a establecer un alto el fuego inmediato”, afirmó León XIV.

El conflicto enfrenta al ejército sudanés con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que disputa el control de amplias zonas del país. La guerra, iniciada en abril de 2023, ha generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

En su intervención, el Papa cerró su llamado con una oración por las víctimas y por el fin de la violencia.

Oremos para que el Señor sostenga a quienes sufren, convierta el corazón de quienes siembran la violencia y conceda la paz tan esperada”, dijo.

La ONU también ha advertido sobre el riesgo de que los avances de las Fuerzas de Apoyo Rápido en El Obeid y otras zonas de Kordofán desencadenen nuevas atrocidades a gran escala.