Emergencia en Teotihuacán: 'Bajan' globo aerostático

Un globo aerostático que sobrevolaba la zona de Teotihuacán la mañana de este martes 21 de abril, tuvo que aterrizar de emergencia provocando pánico entre los pocos turistas que rodean el lugar.

Al observar el descenso del globo, los elementos de seguridad estatales y federales activaron los protocolos correspondientes para supervisar esta acción. Se supo que el artefacto aterrizó a un costado de la pirámide del Sol.

Primeros informes señalan que no hay personas heridas por esta emergencia, solo algunas crisis nerviosas.

Tiroteo ayer en Teotihuacán

Como se sabe la zona arqueológica fue cerrada desde ayer por el tiroteo de un sujeto que dejó un saldo de 13 heridos y dos muertos, entre ellos el autor del crimen, se sabe que siete de los lesionados fueron por heridas de arma de fuego.

Autoridades federales adelantaron que el día de mañana la zona arqueológica de Teotihuacán será reabierta al público en general.

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