Explota coche bomba en caseta de Colombia; es el cuarto ataque en el gobierno de De la Espriella

Un coche-bomba explotó en el suroeste de Colombia, apenas un día después de la investidura del presidente Abelardo de la Espriella, informó el Ejército. La Armada atribuyó el ataque a dos células disidentes de las extintas FARC, que no aceptaron el acuerdo de paz firmado hace una década.

La explosión ocurrió en una caseta de peaje en construcción sobre la Carretera Panamericana, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca). Dos guardias de seguridad resultaron heridos de manera leve. Testigos señalaron que el vehículo fue abandonado por un individuo que huyó en motocicleta.

La vía conecta los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, cuya capital, Cali, fue sede de la ceremonia de investidura de De la Espriella. En su discurso inaugural, el mandatario advirtió a los grupos ilegales que “tienen dos opciones: someterse al estado de derecho o enfrentarse a las fuerzas de seguridad”.

De la Espriella condenó el ataque y afirmó que “atentar contra la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos”. En un mensaje publicado en X, aseguró que “no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad”.

Se registran varios ataques en las primeras horas de gobierno de De la Espriella

La madrugada del sábado, un policía murió en el departamento del Cesar tras un ataque con drones cargados de explosivos contra una estación de policía. El uniformado tenía 18 años de servicio. El presidente expresó sus condolencias y prometió que el crimen “no quedará impune”.

En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón denunció un ataque con drones contra la estación de Policía Porce III, en el municipio de Guadalupe, atribuido al Frente 36 de las antiguas FARC, bajo el mando de alias Calarcá. No hubo heridos.

Horas después, en Planadas (Tolima), drones con explosivos impactaron una base militar, sin dejar víctimas.

El presidente anunció que intensificará los bombardeos contra grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares, con apoyo de Israel y Estados Unidos, y que construirá megacárceles similares a las de El Salvador. También confirmó el traslado de 117 presos de alto perfil a prisiones de máxima seguridad, muchos de ellos vinculados a los diálogos de paz con su antecesor, Gustavo Petro.

Entre sus primeras acciones figuran una campaña de erradicación de narcocultivos, la explotación de petróleo y gas mediante fracking, y una reducción de impuestos para los sectores más ricos.