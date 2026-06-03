Veterano de guerra secuestra a varias personas dentro de un banco en EU

Un veterano de guerra estadounidense que tomó a diez personas como rehenes y les colocó explosivos durante el asalto a un banco en California murió este miércoles, tras la intervención de agentes del FBI.

Anthony Searles-Harris, un agresor sexual convicto de 41 años, ingresó al mediodía del martes en una sucursal del banco Chase en Bakersfield con lo que aseguró eran bombas.

De acuerdo con la policía, el hombre retuvo a diez personas en el segundo piso del edificio, que también alberga la oficina de los superintendentes de un distrito escolar.

Jeremy Blakemore, jefe adjunto del departamento de policía de Bakersfield, explicó que iniciaron negociaciones con el sospechoso, quien afirmó portar una bomba.

También nos dijo que había amarrado otros explosivos a los rehenes, algo que confirmamos en nuestras observaciones”, señaló ante la prensa.

El FBI, en coordinación con la policía local, envió a su equipo élite de rescate de rehenes desde Quantico, en la costa este de Estados Unidos.

Dos de los rehenes fueron liberados durante la tarde y la noche, incluyendo una persona con una condición médica grave, pero posteriormente las negociaciones se estancaron.

El agente especial Sid Patel, del FBI, informó que el equipo élite asumió el control de la situación a las 02:00 horas locales.

Aproximadamente a las 04:30 de esta mañana fue cuando el equipo de rescate de rehenes neutralizó al sujeto”, declaró en rueda de prensa.

“Déjenme ser claros, él amarró a cinco rehenes, pero había diez en total, y todos salieron ilesos físicamente”, añadió.

Estoy seguro de que sufrirán consecuencias psicológicas. Nuestro especialista en ayuda a las víctimas los asistirá”

Ni la policía ni el FBI ofrecieron detalles sobre las motivaciones del incidente.