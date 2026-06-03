Incendio en India deja más de 20 muertos y decenas de personas atrapadas en el sótano

Al menos 21 personas, entre ellas 18 extranjeras, murieron el miércoles en un incendio ocurrido en un hotel de Nueva Delhi, según informó la policía y la cadena CNN-News18. Se trata de uno de los peores siniestros de este tipo registrados en la capital india desde 2022.

Entre las víctimas había ciudadanos de Bangladés, Nigeria, Mozambique y Liberia, de acuerdo con la cadena, aunque Reuters no pudo confirmar de inmediato las nacionalidades.

Testigos relataron que varias personas saltaron desde el edificio en llamas, ubicado en Malviya Nagar, al sur de la ciudad, mientras vecinos arrastraban colchones desde una tienda cercana para amortiguar la caída.

“La gente colocó colchones y una mujer del tercer piso saltó con un niño pequeño”, contó Sher Khan, testigo del incidente.

Las imágenes televisivas mostraban a dos personas lanzándose desde un piso superior del edificio envuelto en llamas, del que salía humo denso.

Bomberos y policías rescataron a más de 40 personas tras el incendio en Nueva Delhi. REUTERS

Vecinos que participaron en los primeros rescates señalaron que el fuego comenzó en la planta baja y en el primer piso del inmueble de cuatro niveles, dejando atrapados a quienes se encontraban en los pisos superiores.

Aquí hay una tienda de colchones (...). Tomamos los colchones y los pusimos en la calle para ayudar a quienes saltaban del edificio”, explicó Wasim Raja a la agencia ANI.

El incendio podría haber comenzado en un restaurante

El fuego se declaró poco antes de las 9 de la mañana, y se enviaron ocho camiones de bomberos para sofocar las llamas, según un comunicado policial.

El incendio fue controlado hacia el mediodía, según un testigo de Reuters.

Gracias a los esfuerzos coordinados de la policía, los bomberos y otros servicios de emergencia, se ha rescatado a más de 40 personas, trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica”, indicó la policía.

Con profundo pesar, se ha confirmado la muerte de 21 personas en este trágico incidente”, añadió.

Bomberos y policías rescataron a más de 40 personas tras el incendio en Nueva Delhi. REUTERS

Un portavoz del All India Institute of Medical Sciences informó que el hospital recibió a 13 pacientes, dos de ellos en estado crítico.

Según se ha reportado, había un restaurante en la planta baja del edificio (...) es muy probable que el incendio estuviera relacionado con ese restaurante”, declaró Jitendra Kumar, funcionario del gobierno local.

El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias por la pérdida de vidas en una publicación en la red social X.