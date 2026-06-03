Alerta sanitaria: Retiran populares paletas heladas por riesgo de alérgenos

Una alerta sanitaria emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha puesto bajo la lupa a una popular línea de paletas heladas distribuidas en el noreste del país. La medida afecta a decenas de productos comercializados antes del 27 de abril de 2026, luego de que una inspección detectara la presencia de ingredientes potencialmente peligrosos que no estaban declarados en las etiquetas.

La decisión involucra a las paletas D’Dioses Fruit Pops, fabricadas por De Dios’s Ice Pops II LLC y distribuidas en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Connecticut. Según la FDA, algunos productos contienen leche, nueces pecanas, pistachos y colorantes artificiales que no fueron informados correctamente al consumidor.

Ingredientes no declarados

Aunque hasta ahora no se han reportado personas afectadas, las autoridades advirtieron que quienes padecen alergias alimentarias podrían sufrir reacciones graves si consumen estos productos. Por ello, el retiro fue clasificado como una medida preventiva destinada a proteger la salud pública.

La empresa inició el retiro voluntario después de que inspectores de la FDA identificaran deficiencias en los procedimientos de control de alérgenos dentro de la planta ubicada en Paterson, Nueva Jersey. Tras la revisión, la compañía implementó cambios en sus procesos de producción para corregir las irregularidades detectadas

De acuerdo con la información oficial, el retiro incluye todos los paquetes de 3.7 onzas producidos antes del 27 de abril de 2026. Entre los sabores afectados se encuentran coco, fresa con leche, arroz con leche, mamey, guayaba, vainilla, rompope, nuez, pistacho, cookies and cream, piña colada, limón, grosella, mango, tamarindo y nanche.

La FDA explicó que el principal riesgo radica en la presencia de alérgenos no declarados. Para personas con sensibilidad a la leche, frutos secos o ciertos colorantes artificiales, incluso una pequeña cantidad puede desencadenar síntomas que van desde urticaria y malestar gastrointestinal hasta una reacción anafiláctica potencialmente mortal.

Las autoridades sanitarias recordaron que el etiquetado correcto es una herramienta fundamental para millones de personas que viven con alergias alimentarias. Cuando un ingrediente no aparece en la lista de componentes, los consumidores pierden la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre su alimentación.

La empresa informó que todos los productos fabricados después del 27 de abril de 2026 quedaron fuera de la alerta, ya que fueron elaborados bajo nuevos protocolos de control verificados por la FDA. Esto significa que únicamente los lotes anteriores a esa fecha forman parte del retiro voluntario.

Para identificar si una paleta está afectada, los consumidores deben revisar la fecha de producción o el lote indicado en el empaque. Si corresponde a alguno de los sabores señalados y fue adquirido en los estados donde se distribuyó el producto, la recomendación es no consumirlo.

La FDA aconseja devolver las paletas al establecimiento donde fueron compradas para solicitar un reembolso. La agencia enfatizó que esta medida debe seguirse incluso si el consumidor no ha experimentado ninguna reacción adversa

Por su parte, De Dios’s Ice Pops II LLC aseguró que ya implementó medidas correctivas para evitar futuros incidentes y reforzó sus controles internos para prevenir la contaminación cruzada con alérgenos. Mientras tanto, la FDA mantiene el monitoreo de la situación y señaló que actualizará la información si surgen nuevos reportes relacionados con este retiro.