India impulsa su carrera espacial con el exitoso vuelo del cohete privado Vikram 1

El primer cohete de fabricación privada en la historia de la conquista espacial india fue lanzado con éxito el sábado desde el centro espacial de Sriharikota, en el sur, anunció su fabricante, la empresa Skyroot.

Con una altura de 23 metros, el lanzador "Vikram 1" despegó a las 12:05 hora local (hora local) y alcanzó sin contratiempos, poco más de 15 minutos después, su órbita de trabajo a 450 kilómetros.

El nuevo cohete está diseñado para enviar satélites de 350 kilogramos a la órbita baja. Para este vuelo inaugural, estaba equipado con dispositivos de demostración diseñados por microempresas indias.

"Hola, espacio, ¡aquí estamos!", saludó Skyroot en X. "La misión inaugural de Vikram 1 ha sido un éxito. El primer lanzamiento espacial privado indio ha salido bien".

El primer ministro indio, Narendra Modi, también celebró este hito: "Es un momento esencial del viaje emprendido por la India en el espacio", escribió en la misma red social.

"La participación creciente del sector privado abre nuevas fronteras y acelera la innovación", añadió.

El país más poblado del planeta —mil quinientos millones de habitantes— tiene grandes ambiciones espaciales.

En los últimos diez años, en particular, ha logrado hazañas equivalentes a las de las mayores potencias en la materia y a costos mucho más bajos.

Tras enviar una sonda alrededor de Marte en 2014 y posar un robot en la Luna en 2023, la agencia espacial india (ISRO) aspira a enviar a un astronauta a órbita con sus propios medios, quizá ya en 2027.

Modi también ha anunciado su intención de lograr que un indio camine sobre la Luna de aquí a 2040.

Su gobierno abrió en 2020 el acceso al espacio a las empresas privadas. Más de 400 microempresas se reparten actualmente este mercado, cuyo volumen de negocio se estima en 8 mil millones de dólares.

El exdirector de la ISRO, K. Sivan, destacó ante la AFP los múltiples beneficios de la irrupción del sector privado en el ámbito espacial.

"Lanzar un cohete exige dominar las tecnologías más delicadas y complejas; va a motivar a mucha gente", celebró tras el éxito del lanzamiento de Skyroot.