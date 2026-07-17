Venezuela accede a 346 millones de dólares del FMI para atender crisis por terremotos

Venezuela accedió a 346 millones de dólares de sus propios recursos a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar en la recuperación tras los devastadores terremotos que azotaron el país a finales de junio, según anunció el viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a USD 346 millones de sus recursos propios en el Fondo Monetario Internacional", dijo Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram.

El desembolso "permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros", dijo Rodríguez en un breve comunicado divulgado en su cuenta de Telegram.

"Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos", dijo Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram.

A inicios de julio el Fondo informó que su directora gerente, Kristalina Georgieva, conversó con Rodríguez sobre el uso de un tramo de reserva de 350 millones de dólares de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del organismo, aportados por Venezuela, para atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas de los dos terremotos que provocaron la muerte de al menos 5 mil personas, según los datos oficiales.

Venezuela y el FMI

El FMI y el Banco Mundial anunciaron en abril la reanudación de sus relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, luego que Estados Unidos derrocara a Maduro en una incursión militar en enero.

Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro, gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos y ha emprendido reformas de leyes para permitir la inversión privada en sectores como el petróleo, la minería y el gas.

El vicepresidente de Economía y Finanzas venezolano, Calixto Ortega Sánchez, se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a finales de mayo.

La última vez que las autoridades monetarias y financieras venezolanas se reunieron formalmente con una misión del FMI fue en 2004.

​Reconstrucción requerirá recursos

El acceso a recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) representa un respaldo financiero para atender las necesidades más urgentes tras los terremotos, aunque especialistas advierten que la reconstrucción de las zonas afectadas demandará inversiones mucho mayores y un esfuerzo sostenido durante varios años.

En este tipo de emergencias, los recursos suelen destinarse a la rehabilitación de viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y redes de servicios básicos.

Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son un activo de reserva internacional creado por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros.

Aunque no constituyen una moneda, pueden intercambiarse por divisas de libre uso y emplearse para fortalecer la liquidez de los gobiernos, especialmente durante crisis económicas, desastres naturales o emergencias humanitarias.

Además del financiamiento internacional, la recuperación dependerá de la coordinación entre las autoridades, organismos multilaterales y agencias de asistencia humanitaria. Expertos en gestión de desastres consideran prioritario garantizar recursos para la atención de los damnificados, la reconstrucción de infraestructura crítica y el restablecimiento de servicios esenciales como agua potable, electricidad, salud y educación.

Las consecuencias económicas del desastre también podrían extenderse durante los próximos años. Analistas señalan que la reconstrucción de Venezuela implicará un importante desafío fiscal y logístico, debido al elevado número de viviendas destruidas, los daños en infraestructura pública y la necesidad de reactivar la actividad productiva en las regiones más afectadas por los sismos.