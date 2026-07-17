Binomios caninos de la Defensa relatan su histórica misión de rescate en Venezuela

Los verdaderos héroes de la misión mexicana de ayuda humanitaria en Venezuela desfilaron este viernes por el foro de Imagen Noticias, donde Laika, Cabrio y Brindis, tres binomios caninos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), conquistaron durante una entrevista con Francisco Zea, acompañados por el General Brigadier de Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas, comandante del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria "Yumare".

Durante la emisión, el conductor destacó el trabajo realizado por los militares mexicanos que fueron desplegados a territorio venezolano menos de 24 horas después de los sismos registrados el pasado 24 de junio, con el objetivo de apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención médica en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas.

Las imágenes difundidas por Imagen Noticias identificaron oficialmente a los tres ejemplares como "Laika, Cabrio y Brindis: Heroicos binomios de la Defensa", reconocimiento a su destacada participación durante la operación internacional.

Cabrio y Brindis salvaron dos vidas

Francisco Zea explicó que Cabrio y Brindis fueron fundamentales en las labores de búsqueda entre estructuras colapsadas.

Excélsior

Gracias a su entrenamiento lograron localizar con vida a dos personas atrapadas, un menor de edad y un adulto, permitiendo que los equipos de rescate abrieran accesos seguros para su extracción. Además, ambos binomios participaron en la localización de víctimas mortales durante las intensas jornadas de trabajo.

El conductor recordó que la misión mexicana colaboró en la recuperación de 92 cuerpos, una labor que exigió días de búsqueda continua entre edificios derrumbados.

Laika, el nuevo integrante de la Defensa

La gran sorpresa del programa fue Laika, una cachorra de apenas seis meses que acaparó las miradas por su carácter juguetón.

Reproducir zea

"Vean nada más a Laika", comentó Francisco Zea mientras la perrita recorría el foro.

El conductor explicó que la cachorra fue un regalo del pueblo y del gobierno de Venezuela como muestra de agradecimiento por el apoyo brindado por la delegación mexicana durante la emergencia.

Laika regresó al país junto con el Agrupamiento Yumare y comenzará su proceso de entrenamiento para integrarse, en el futuro, a los binomios especializados de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Así fue la misión del Agrupamiento Yumare

Bajo el mando del General Brigadier de Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas, el Agrupamiento Yumare estuvo conformado por 264 elementos de las Fuerzas Armadas y 18 binomios caninos, quienes permanecieron durante 15 días en Venezuela trabajando en condiciones extremas.

El contingente estuvo integrado por especialistas del Batallón de Atención de Emergencias, personal de evaluación de inmuebles y un componente de sanidad conformado por médicos, enfermeros y camilleros.

Además de rescatar con vida a dos personas y recuperar 92 cuerpos, los militares mexicanos otorgaron 2 mil 59 consultas médicas, realizaron procedimientos quirúrgicos de emergencia —entre ellos una apendicectomía a un militar venezolano— y lograron rescatar también a dos perros que permanecían atrapados entre los escombros.

Un reconocimiento al prestigio de México

Durante la conversación, Francisco Zea subrayó que la labor de los rescatistas mexicanos representa una de las mejores cartas de presentación del país en el extranjero.

"Hay que estar muy orgullosos del trabajo que hacen la Defensa y nuestros soldados. Hay que estar agradecidos con el sacrificio que realizan y por cómo dejan en alto el nombre de México con este tipo de acciones; verdaderamente es una labor noble y hay que respetarlos", expresó.

Tras concluir la misión, el Agrupamiento Yumare fue recibido en México por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció públicamente el profesionalismo, la solidaridad y el compromiso demostrado por los militares y los binomios caninos durante una operación que volvió a colocar a México entre los referentes internacionales en tareas de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria.