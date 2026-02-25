Conductores obedecen señal y socavón devora dos autos en Nebraska | VIDEO

Un enorme socavón sorprendió a los conductores en la intersección de las calles 67 y Pacific, en el corazón de Omaha, durante la jornada del martes. El asfalto cedió de manera repentina y atrapó a dos automóviles que circulaban por la vía, generando una escena impactante que rápidamente atrajo la atención de vecinos y transeúntes.

Las autoridades confirmaron que, pese a lo aparatoso del incidente, no se registraron heridos de gravedad. Los ocupantes de ambos vehículos fueron atendidos por paramédicos y se encuentran fuera de peligro, aunque vivieron momentos de angustia al ser arrastrados por el colapso del terreno.

Operaciones de rescate

Equipos de respuesta y rescate trabajan intensamente en el lugar para remover los automóviles mediante maquinaria pesada. Mientras se realizan estas maniobras, expertos de la ciudad iniciaron una investigación para determinar las causas del socavón. De manera preliminar, el Departamento de Bomberos de Omaha indicó que una fuga de agua pudo haber erosionado el suelo, debilitando la superficie y provocando el hundimiento al paso de los vehículos.

Las autoridades locales analizan si el origen del colapso está relacionado con fallas en el sistema de alcantarillado o con procesos de erosión natural. Peritos especializados revisan el terreno para establecer un diagnóstico preciso y evitar que se repitan incidentes similares en la zona.

¿Qué son los socavones?

Los socavones son fenómenos geológicos que han cobrado relevancia en los últimos años debido a su impacto en zonas urbanas. Se trata de hundimientos repentinos del terreno que pueden alcanzar grandes dimensiones y poner en riesgo viviendas, carreteras e infraestructura. Aunque suelen percibirse como eventos extraordinarios, estudios de la UNAM señalan que son fenómenos frecuentes y con causas bien identificadas.

La principal causa de los socavones es la erosión subterránea. El agua, al infiltrarse en el suelo, disuelve materiales como la caliza o arrastra sedimentos, generando cavidades que eventualmente colapsan. Este proceso se intensifica durante la temporada de lluvias, cuando la saturación del terreno debilita su estructura.

Otro factor determinante es el cambio de uso de suelo. La deforestación y la urbanización reducen la capacidad de retención del terreno y alteran el equilibrio natural. En las ciudades, las fugas de agua y los drenajes dañados también contribuyen a la erosión subterránea, convirtiéndose en detonantes de hundimientos.

La explotación de acuíferos es otro elemento crítico. La extracción excesiva de agua subterránea genera vacíos que favorecen la formación de socavones. Este fenómeno ha sido documentado en distintas regiones de México, donde la sobreexplotación de acuíferos se combina con lluvias intensas y suelos vulnerables.