Acusan a obispo de "escapaditas" a un striptease en Tijuana; el Vaticano investiga

El Vaticano inició una investigación canónica contra el sacerdote Emanuel Shaleta, miembro de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol de San Diego, por presuntas irregularidades financieras y conducta inapropiada.

De acuerdo con el medio especializado The Pillar, la indagatoria fue ordenada en julio de 2025 y delegada al arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, conforme a los procedimientos internos de la Iglesia católica.

Shaleta ya había sido objeto de revisiones previas por presunta malversación de fondos y posibles delitos de índole sexual, según el mismo reporte periodístico.

Visitas a club nudista en Tijuana

El reportaje señala que un investigador privado —exagente del FBI— siguió al sacerdote desde San Diego hasta Tijuana, donde dejaba su vehículo en el estacionamiento del Hong Kong Club, establecimiento señalado en la investigación como un burdel.

Según la publicación, Shaleta realizaba visitas con una periodicidad de varias veces por semana, hasta que fue cuestionado formalmente y redujo la frecuencia a unas cuantas veces por mes.

El informe también sostiene que el sacerdote frecuentaba el domicilio de una mujer con quien presuntamente compartía una cuenta bancaria. De acuerdo con documentos citados por The Pillar, ambos se conocieron cuando trabajaban en Michigan y mantuvieron contacto tras traslados posteriores a Toronto y San Diego. El investigador afirmó que Shaleta tenía acceso irrestricto a la vivienda de la mujer y que ella también ingresaba a la residencia del sacerdote.

Investigan por presunto fraude financiero

Además de la investigación canónica, el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego confirmó que su Unidad de Fraude mantiene abierta una indagatoria activa por presunta “malversación financiera” contra un miembro de alto rango de la eparquía.

Según el reportaje de The Pillar, los documentos revisados indicarían que el sacerdote pudo haber aceptado pagos en efectivo en nombre de la parroquia y posteriormente reembolsado esos montos desde una cuenta destinada a asistencia caritativa.

El medio señala que faltarían más de 427 mil dólares, aunque la cifra total podría ascender hasta un millón de dólares. Asimismo, se informó que contadores forenses estarían revisando los registros financieros ante la posibilidad de presentar cargos penales.

La publicación también refiere que el caso sería del conocimiento del nuncio apostólico en Estados Unidos.

Sheriff confirma indagatoria

Un portavoz del Departamento del Sheriff confirmó a medios locales que la investigación se encuentra en curso, pero no ofreció mayores detalles por tratarse de un proceso abierto.

Por su parte, NBC 7 San Diego reportó haber contactado al investigador privado mencionado en el artículo, quien declinó proporcionar información adicional sobre su trabajo.

Hasta el momento, ni la eparquía ni el sacerdote han emitido un posicionamiento público detallado respecto a las acusaciones.

La investigación ocurre en un contexto de mayor escrutinio financiero y disciplinario dentro de la Iglesia católica, particularmente en casos que involucran manejo de recursos parroquiales y conducta del clero.

Tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico, el sacerdote debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, conforme al debido proceso.

El caso continúa bajo revisión tanto en la esfera canónica como en la jurisdicción civil estadounidense.

