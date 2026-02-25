Un intenso incendio consumió casi por completo la estatua de Nuestra Señora de Fátima que se construía en el barrio de Pajuçara, en la Zona Norte de Natal, Brasil. El monumento, de 35 metros de altura más una base de 8 metros, estaba en la fase final de construcción y se esperaba su conclusión en marzo.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Natal (Seinfra), el fuego habría sido provocado por un cortocircuito en una máquina de soldar utilizada por dos trabajadores dentro de la estructura. El inspector de obra, Sueldo Medeiros, explicó que la chispa encendió materiales altamente inflamables como poliestireno y resina, lo que permitió que las llamas se propagaran con rapidez.

El Departamento de Bomberos informó que alrededor de las 14:30 horas se enviaron equipos para controlar el incendio y resguardar la zona. Cerca de 20 elementos participaron en las labores de extinción. La teniente Marcelly María señaló que la presencia de poliestireno y fibra de vidrio facilitó que el fuego creciera en cuestión de minutos.

Testimonios de los vecinos de la zona

En redes sociales circularon videos que mostraban el momento exacto en que la estructura colapsaba envuelta en llamas, ante la mirada de testigos. El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) confirmó que un trabajador sufrió quemaduras leves en las manos y fue atendido en el lugar. Aunque inicialmente se habló de dos posibles víctimas, finalmente solo se reportó una persona lesionada.

La estatua estaba elaborada con bloques de poliestireno moldeados con tecnología robótica para dar forma al rostro y al torso. Tras el incendio, únicamente la cabeza y la corona, que aún no habían sido instaladas, se salvaron de las llamas.

Investigación y restauración

Peritos de la Policía Científica realizarán las investigaciones correspondientes para confirmar oficialmente la causa del incendio. El proyecto, a cargo del ayuntamiento de Natal, representaba una inversión de unos 15 millones de reales, que incluía mejoras urbanas como pavimentación, iluminación, accesibilidad y estacionamiento.

En un comunicado, el municipio informó que el artista responsable, Ranilson Viana, asumirá la restauración de la imagen sin generar costos adicionales para el ayuntamiento. Los trabajos se reanudarán una vez que las condiciones estructurales lo permitan.

Origen de la Virgen de Fátima

La Virgen de Fátima es una de las advocaciones marianas más importantes de la Iglesia católica. Su origen se remonta a 1917, en la localidad portuguesa de Fátima, cuando tres niños pastores llamados Lucía dos Santos, Jacinta Marto y Francisco Marto, afirmaron haber presenciado seis apariciones de la Virgen María en la Cova da Iria.

Las apariciones ocurrieron entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de ese año. La Virgen se presentó como una “Señora más brillante que el sol”, vestida de blanco y con un rosario en la mano. Durante sus mensajes, pidió oración, penitencia y conversión, advirtiendo que si la humanidad no atendía sus llamados, vendrían guerras y persecuciones.

Los mensajes de Fátima fueron interpretados como advertencias proféticas. Se relacionaron con acontecimientos históricos como la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo en Europa del Este. La insistencia en el rezo del rosario y en la devoción al Inmaculado Corazón de María se convirtió en pilares de la espiritualidad mariana en el siglo XX.

Devoción y fieles de la Virgen de Fátima

La devoción a la Virgen de Fátima se expandió rápidamente más allá de Portugal. El Santuario de Fátima, construido en el lugar de las apariciones, se transformó en uno de los principales centros de peregrinación del mundo. Cada año, millones de fieles viajan hasta allí para participar en procesiones, misas y actos de fe. La festividad principal se celebra el 13 de mayo, día de la primera aparición, y congrega a multitudes que acuden con velas y rosarios en una manifestación de fe colectiva.

La figura de Fátima también ha tenido un impacto cultural y político. Papas como Juan Pablo II y Francisco han promovido su devoción, destacando su mensaje de paz y reconciliación. En 1984, Juan Pablo II consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María en respuesta a los mensajes de Fátima, reforzando la dimensión universal de esta advocación.

Hoy en día, la Virgen de Fátima sigue siendo un símbolo de esperanza y fe para millones de personas. Su mensaje de oración y paz continúa vigente en un mundo marcado por conflictos y tensiones. Para los fieles, Fátima representa la certeza de que la fe puede transformar la realidad y ofrecer consuelo en tiempos de dificultad.