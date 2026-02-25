Científicos revelan la química de las estrellas en el corazón de la Vía Láctea

Un equipo internacional de astrónomos logró observar con un nivel de detalle sin precedentes la zona central de la Vía Láctea, un entorno donde la formación de estrellas podría aportar claves esenciales para comprender los orígenes del universo. La imagen obtenida abarca una región de 650 años luz, en la que se distingue una compleja red de filamentos de gas cósmico.

El hallazgo fue posible gracias al conjunto de 66 antenas milimétricas y submilimétricas que conforman el radiotelescopio ALMA, ubicado en el desierto de Atacama, Chile. Este instrumento, gestionado por el Observatorio Europeo Austral (ESO) junto con Estados Unidos y Japón, permitió captar la denominada Zona Molecular Central (CMZ), un lugar invisible al ojo humano, pero ahora revelado con extraordinario detalle.

Estrellas masivas y fenómenos extremos

La CMZ alberga algunas de las estrellas más masivas conocidas en nuestra galaxia, muchas de las cuales viven rápido y mueren jóvenes, terminando sus vidas en explosiones de supernovas e incluso hipernovas. Según el astrofísico Steve Longmore, de la Universidad John Moores de Liverpool, estudiar cómo nacen las estrellas en esta región permite obtener una visión más clara de cómo evolucionaron las galaxias en el universo temprano.

El estudio reveló la presencia de docenas de moléculas diferentes, desde compuestos simples como el monóxido de silicio hasta moléculas orgánicas más complejas como metanol, acetona y etanol. Esta diversidad química sugiere que la CMZ comparte características con las galaxias del universo primitivo, donde las estrellas se formaban en entornos caóticos y extremos.

ALMA reveló la química de las estrellas en la Zona Molecular Central de la Vía Láctea, ofreciendo pistas sobre la evolución cósmica. AFP

Implicaciones científicas

Las observaciones, que darán lugar a varios artículos en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ofrecen una oportunidad única para comparar los procesos de formación estelar en el centro galáctico con los que ocurren en las afueras de la Vía Láctea. Mientras en regiones externas el nacimiento de estrellas sigue patrones más conocidos, en el núcleo galáctico los fenómenos son mucho más violentos y complejos.

El trabajo de ALMA y del proyecto ACES abre una nueva ventana hacia la comprensión de la evolución cósmica.

Con información de AFP.