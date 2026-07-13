Venezuela asegura que los terremotos no afectaron la producción petrolera

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes ante empresarios que la producción de petróleo "no se ha perturbado en lo absoluto" por el doble terremoto que golpeó al país el 24 de junio.

La producción petrolera, principal fuente de ingresos del país, se concentra en el oeste, en el lago de Maracaibo, y en el este, en el cinturón del Orinoco, mientras que los sismos afectaron principalmente al estado de La Guaira y a la capital, Caracas, ubicada en la costa norte.

En una reunión con representantes de todos los sectores económicos del país, transmitida por televisión, Rodríguez sostuvo que "la producción petrolera ya está en 1.203 millones de barriles diarios" y que se mantiene el plan de crecimiento de extracción para este año.

El país, que en su momento fue conocido como la "Venezuela Saudita", está muy lejos de los tres millones de barriles diarios que producía hace dos décadas. Años de mala gestión y corrupción hicieron que la producción cayera a un mínimo histórico de 350 mil barriles diarios en 2020.

Antes de que ocurrieran los terremotos, Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores a representantes de diversas petroleras trasnacionales interesadas en invertir en la industria energética venezolana.

El país cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero hace casi una década se paralizó la exploración de nuevos yacimientos.

Desde que llegó al poder tras la captura, en enero, de Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos, Delcy Rodríguez gobierna bajo la presión de Washington.

Según cifras oficiales, los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 provocaron hasta ahora más de 4 mil 500 muertos y dejaron a casi 17 mil personas heridas.

En La Guaira, rescatistas y voluntarios continúan la búsqueda de cuerpos bajo los escombros, y más de 20 mil personas viven en campamentos.

La presidenta encargada dijo a los empresarios que su gobierno trabaja en un plan de reconstrucción de viviendas.

De acuerdo con cálculos oficiales, el país requerirá unas 25 mil viviendas para las personas que se quedaron sin hogar.